CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» улучшил телеком-сеть для ангарчан

Жители Ангарска получили улучшенное качество мобильной сети «МегаФона» с более устойчивым сигналом 4G, высокой скоростью интернета и стабильной связью. Специалисты оператора построили и модернизировали телеком‑объекты в разных районах третьего по размеру города Иркутской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры усилили сеть новыми базовыми станциями в микрорайонах 4-й Новый и СНТ Аэлита, который граничит с другими садоводствами и городским частным сектором. Использованные слои LTE были подобраны таким образом, чтобы закрыть «серые» пятна, снизить нагрузку на уже имеющееся оборудование и вместе с тем повысить скорости интернета.

Также были проведены работы на оборудовании, установленном в микрорайонах Кирова, Китой, Северный, Цементный, а также в 189 и 53 кварталах. Там перевели частоты третьего поколения в современный стандарт и добавили дополнительные слои. Это сделало более комфортной передачу данных в сети 4G.

«С июня объемы передачи данных в Ангарске увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо этого, летом абоненты в целом чаще бывают вне дома и, следовательно, активнее пользуются мобильным интернетом. К теплому сезону мы повышаем надежность LTE и увеличиваем емкость сети в крупных городах, как, например, в Ангарске. В зону обновленного покрытия вошли жилые массивы, социально значимые учреждения, скверы, магазины Московский тракт и другие локации с повышенным трафиком», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Иркутской области Андрей Медведев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные

В России введено «частичное ограничение звонков» в Telegram и WhatsApp* ради защиты граждан. Опрос

В облаке IBM крупный многочасовой сбой. Это не первый инцидент в 2025 году

Правительство Великобритании на фоне засухи просит удалять старые письма и фото, чтобы ЦОДы расходовали меньше воды

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Google вернулся к личным собеседованиям, потому что кандидаты на работу мошенничают с ИИ

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще