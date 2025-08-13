CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» запустил 4G в аэропорту Певек

Пассажиры и персонал аэропорта Певек получили доступ к мобильному интернету четвертого поколения. Инженеры «МегаФона» запустили на территории аэрогавани LTE-связь. Ранее пользователям оператора здесь были доступны только голосовые вызовы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В аэропорту Певек специалисты «МегаФона» смонтировали и настроили оборудование 4G на существующем телеком-объекте — базовая станция с поддержкой 2G была установлена в 2024 г. Мобильным интернетом теперь можно воспользоваться как внутри аэровокзала, так и на прилегающей территории. Пассажирам станет более комфортно заказывать такси, сверяться с расписанием рейсов на сайте или делать онлайн-платеж, а сотрудники аэровокзала теперь могут координировать рабочие процессы, повышая безопасность обслуживания пассажиров.

Цифровая связь в аэропорту Певек работает через спутник. При поддержке губернатора Чукотского автономного округа канал передачи данных удалось увеличить в полтора раза. Это сделало интернет-соединение для абонентов более надежным и стабильным, увеличило емкость сети и расширило возможности использования цифровых сервисов.

«Наши инженеры работают, чтобы у жителей и гостей Чукотки была возможность оставаться на связи с родными и близкими. Несмотря на суровый климат и ограничения по существующей инфраструктуре, мы расширяем сеть и открываем цифровые возможности для пользователей в самом восточном регионе страны», — сказал директор «МегаФона» в Чукотском автономном округе Максим Загинай.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные

В России введено «частичное ограничение звонков» в Telegram и WhatsApp* ради защиты граждан. Опрос

В облаке IBM крупный многочасовой сбой. Это не первый инцидент в 2025 году

Правительство Великобритании на фоне засухи просит удалять старые письма и фото, чтобы ЦОДы расходовали меньше воды

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Google вернулся к личным собеседованиям, потому что кандидаты на работу мошенничают с ИИ

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще