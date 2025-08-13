Пополнение на Ozon: стабилизаторы «Микрона» с фиксированным напряжением 3,3 и 5,0 В впервые в розничной продаже

На маркетплейсе Ozon в линейке продукции «Микрона», российского производителя микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидента ОЭЗ «Технополис Москва, добавились микросхемы промышленного применения, включенные в реестр промышленной продукции – стабилизаторы положительного напряжения MIK1117S-3.3 (GM1117S-3.3) и MIK1117S-5.0 (GM1117S-5.0) с фиксированным напряжением на выходе 3,3 и 5,0 В.

Интегральные микросхемы MIK1117S-3.3 и MIK1117S-5.0 представляют собой стабилизаторы положительного напряжения с малым падением напряжения. На Ozon стабилизаторы доступны в комплектах по 10 штук – таким образом, микросхемы могут приобрести не только крупные предприятия в промышленных объемах, но и стартапы и радиолюбители.

Стабилизаторы MIK1117S-3.3 и MIK1117S-5.0 применяются в электроэнергетике (приборы учета), автоэлектронике, промышленной (силовой) электронике, телекоммуникационном оборудовании, системах безопасности и в других устройствах.

Основные характеристики: фиксированное выходное напряжение 3,3 В и 5,0 В соответственно; выходной ток 1,0 A; падение напряжения 1,5 В макс. при 1,0 A; стабилизация напряжения в диапазоне входных напряжений 0,2% макс; стабилизация напряжения в диапазоне токов нагрузки 0,4% макс.; быстрый отклик на переходные процессы; защита ограничением по току; защита при перегреве; стандартный корпус SOT-223; диапазон рабочих температур: от - 40 до 125°С.

Подгонка на кристалле регулирует выходное напряжение и помогает держать выход стабильным с погрешностью всего 1%. Максимальный ток, который стабилизаторы могут пропустить через себя без повреждений, также настраивается на этапе производства, что предотвращает перегрев и повреждение стабилизаторов, защищает от перегрузок и повышает надежность всей системы питания.

Микросхемы в наличии в каталоге Ozon в категории «Электроника / Комплектующие для ПК / Электронные модули».

Также всем заинтересованным разработчикам и радиолюбителям в розничной продаже на маркетплейсе Ozon доступны отладочные платы на базе микроконтроллера «MIK32 Амур» и комплект из трех микроконтроллеров «MIK32 Амур» производства «Микрона».