«Рунити» и ТЦИ: Российские компании переходят на именную почту

Группа «Рунити» и «Технический центр Интернет» зафиксировали активный прирост клиентов в корпоративных почтовых сервисах, предоставляемых хостинг-провайдерами. По данным аналитиков, по состоянию на 1 июля 2025 г. уровень почтовых серверов в российских национальных доменных зонах .ru, .рф. и .su за год снизился в корпоративных сервисах Gmail — на 12%, в «Яндексе» — на 8% и в Mail — на 1,5%. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

В то же время растет спрос на почтовые сервисы хостинг-провайдеров, предлагающих создание уникальной брендированной электронной почты на домене компании. Так, спрос на доменную почту вырос у большинства популярных хостинг-провайдеров, предоставляющих почтовые сервисы. Максимальный прирост произошел в «Рег.ру» — на 24,4%, среди других провайдеров: в Beget — 7% и SpaceWeb — 5%, TimeWeb — 3%.

Согласно исследованию Strategy Partners, до 2030 г. российский рынок email-услуг будет расти в среднем на 19% в год (15% в консервативном сценарии). Росту способствуют расширение подписок и новые возможности сервисов.

В «Рег.ру» отмечают, что малый и средний бизнес активно переходит на доменную почту, регистрируя до 100 ящиков на компанию. Четверть пользователей регулярно использует антиспам-защиту. «Спрос на доменную почту вырос в разы — за год мы подключили в два раза больше услуг, чем ранее. Популярность связана с защитой от спама, отсутствием лимитов на ящики и брендированными адресами, которые повышают доверие клиентов», — сказал Валентин Бостанов, руководитель направления хостинга «Рег.ру».

Тренд на корпоративную доменную почту отражается и на общем ландшафте Рунета. Как правило, домены могут использовать для разных целей: привязки к сайтам и приложениям, перенаправления на веб-ресурсы, паркинга для резервирования, перепродажи или рекламы. И именно прирост для целей использования электронной почты стал более выраженным. «Количество почтовых серверов в национальных российских доменных зонах сегодня растет быстрее общего числа активных доменов в Рунете. С каждым днем многие компании все чаще используют доменные имена для цели регистрации электронной почты. Рост числа свободной регистрации доменных имен в зонах .ru, .рф и .su за год достиг 4%, в то время как динамика использования доменов в почтовых сервисах — 5%», — отметила Ася Вартазарьян, линейный руководитель отдела аналитики группы «Рунити».

В «Техническом центре Интернет» добавляют, что стимулом для перехода компаний на доменную почту послужило и то, что часть зарубежных компаний ограничили или заблокировали почтовые сервисы для российских пользователей. «Корпоративная почта на собственном домене обеспечивает независимость от внешних сервисов и повышает безопасность бизнеса. Она позволяет гибко управлять инфраструктурой: настраивать MX-записи, политики безопасности и резервное копирование. Ключевое преимущество — выбор уровня защиты: от антиспама и антифишинга до шифрования и аутентификации (SPF, DKIM, DMARC, S/MIME). Это усиливает доверие к коммуникациям, снижает риски утечек и повышает отказоустойчивость», — отметил Никита Новиков, менеджер проектов «Технического центра Интернет».

Так Microsoft и Google начали вводить первые ограничения для корпоративного сектора в России еще в 2022 г. Кроме того, изменения на рынке электронной почты коснулись и обычных пользователей — с 2025 г. в России вступили в силу поправки к Федеральному закону №406, в соответствии с которыми новые регистрации на российских сайтах и мобильных приложениях через иностранные сервисы запрещены. В июне 2025 г. в правительство был внесен проект второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством, согласно которым ограничения могут коснуться и уже действующих регистраций. Если новые меры будут приняты, тогда и компаниям придется пересмотреть методы аутентификации пользователей на собственных веб-ресурсах.