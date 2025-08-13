CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Сервис «Ultima Яндекс Маркет» запустил экспресс-доставку и возврат товаров «по клику»

Покупатели «Ultima Яндекс Маркет» теперь смогут получать заказы с помощью экспресс-доставки и возвращать их «по клику». Услуги расширят возможности сервиса для пользователей. Экспресс-доставка поможет с покупками в последний момент — такой заказ приезжает в среднем в течение трех часов. А если товар не подошел, его можно вернуть «по клику» в любое время, а заодно заказать продукты из Лавки — курьер приедет через 15-30 минут после заявки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Экспресс-доставка уже доступна для покупателей в Москве и Московской области при заказе товаров из концепт-сторов Odyssey, Leform, NUW и Studio Slow. В дальнейшем к услуге подключатся другие магазины-партнеры Ultima, а география сервиса расширится. Товары доставит выделенный флот курьеров, которые прошли обучение по работе с заказами премиального сегмента. Для партнеров Ultima это возможность увеличить количество заказов и привлечь новых покупателей.

Возврат «по клику» позволяет не только вернуть неподошедший товар курьером в удобное время, но и заодно заказать продукты из Лавки. Сейчас услуга доступна для покупателей в Москве и Санкт-Петербурге, если адрес находится в зоне работы дарксторов. Чтобы вернуть товар, покупателю нужно загрузить фото в приложение и выбрать способ возврата «по клику». После этого пользователь может вызвать курьера и сделать заказ в «Лавке». Курьер заберет продукты, привезет их покупателю и заберет неподошедший товар из Ultima. Перед этим он проверит и упакует его в защитный пакет. Услуга возврата «по клику» бесплатна для покупателей Ultima и доступна в часы работы ближайшего даркстора — они указаны в приложении.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные

В России введено «частичное ограничение звонков» в Telegram и WhatsApp* ради защиты граждан. Опрос

В облаке IBM крупный многочасовой сбой. Это не первый инцидент в 2025 году

Правительство Великобритании на фоне засухи просит удалять старые письма и фото, чтобы ЦОДы расходовали меньше воды

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Google вернулся к личным собеседованиям, потому что кандидаты на работу мошенничают с ИИ

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще