«Т-Банк» запустил сервис отслеживания посылок. Более 1 тыс. российских и зарубежных транспортных компаний уже подключены к сервису.

Продукт позволяет отслеживать и сохранять историю почтовых отправлений, присваивать им уникальные имена и получать уведомления о доставке.

Опция доступна в мобильном приложении «Т-Банка» или на сайте в разделе «Город». Воспользоваться новой функцией могут все пользователи, даже если они не являются клиентами «Т-Банка». Для этого на сайте нужно выбрать раздел «Для частных лиц», перейти в «Город» и выбрать сервис.

По данным аналитического проекта Т-Data, исследующего деловую и потребительскую активность россиян, за последние два года клиенты «Т-Банка» совершили более 80 млн транзакций в транспортных компаниях. Лидеры по количеству транзакций: «Яндекс Доставка» (39%), «Почта России» (28%), СДЭК (27%), «Деловые линии» (3%), Dostavista (3%).

Антон Логинов, директор по клиентскому опыту, вице-президент «Т-Банка», сказал: «Мы продолжаем развивать концепцию «Дофамин-банкинга» (основана на гормоне радости), расширяя линейку онлайн-сервисов для решения повседневных задач. Сегодня у «Т-Банка» более 51 млн клиентов — это люди, привыкшие к высокому уровню сервиса, удобству и доступности всех необходимых функций в одном приложении. Мы проанализировали потребности наших клиентов и постарались учесть запросы как частных лиц, у которых есть несколько отправлений в разных транспортных компаниях, так и индивидуальных предпринимателей, организующих доставку товаров покупателям. Кроме того, отследить груз можно даже за пределами России: теперь не нужно заходить на сайт зарубежных транспортных компаний или ждать сообщения от них на электронную почту — статусы по доступным иностранным компаниям можно будет увидеть в личном кабинете».