CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Т-Банк» запустил сервис отслеживания посылок

«Т-Банк» запустил сервис отслеживания посылок. Более 1 тыс. российских и зарубежных транспортных компаний уже подключены к сервису.

Продукт позволяет отслеживать и сохранять историю почтовых отправлений, присваивать им уникальные имена и получать уведомления о доставке.

Опция доступна в мобильном приложении «Т-Банка» или на сайте в разделе «Город». Воспользоваться новой функцией могут все пользователи, даже если они не являются клиентами «Т-Банка». Для этого на сайте нужно выбрать раздел «Для частных лиц», перейти в «Город» и выбрать сервис.

По данным аналитического проекта Т-Data, исследующего деловую и потребительскую активность россиян, за последние два года клиенты «Т-Банка» совершили более 80 млн транзакций в транспортных компаниях. Лидеры по количеству транзакций: «Яндекс Доставка» (39%), «Почта России» (28%), СДЭК (27%), «Деловые линии» (3%), Dostavista (3%).

Антон Логинов, директор по клиентскому опыту, вице-президент «Т-Банка», сказал: «Мы продолжаем развивать концепцию «Дофамин-банкинга» (основана на гормоне радости), расширяя линейку онлайн-сервисов для решения повседневных задач. Сегодня у «Т-Банка» более 51 млн клиентов — это люди, привыкшие к высокому уровню сервиса, удобству и доступности всех необходимых функций в одном приложении. Мы проанализировали потребности наших клиентов и постарались учесть запросы как частных лиц, у которых есть несколько отправлений в разных транспортных компаниях, так и индивидуальных предпринимателей, организующих доставку товаров покупателям. Кроме того, отследить груз можно даже за пределами России: теперь не нужно заходить на сайт зарубежных транспортных компаний или ждать сообщения от них на электронную почту — статусы по доступным иностранным компаниям можно будет увидеть в личном кабинете».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные

В России введено «частичное ограничение звонков» в Telegram и WhatsApp* ради защиты граждан. Опрос

В облаке IBM крупный многочасовой сбой. Это не первый инцидент в 2025 году

Правительство Великобритании на фоне засухи просит удалять старые письма и фото, чтобы ЦОДы расходовали меньше воды

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Google вернулся к личным собеседованиям, потому что кандидаты на работу мошенничают с ИИ

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще