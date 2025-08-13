CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Wildberries открывает новый склад в Новосибирске для сверхгабаритных товаров

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) объявляет об открытии нового склада в Новосибирске для приема поставок сверхгабаритных товаров (СГТ). С 13 августа 2025 г. склад уже начнет принимать товары продавцов как по модели продаж со склада Wildberries, так и по модели «Маркетплейс» (отправка товаров со склада продавца). Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Общая площадь склада в Новосибирске составляет более 10 тыс. кв. м. В начале запуска его работы будет задействовано более 20 единиц спецтехники.

С открытием складского комплекса в Новосибирске производители и продавцы смогут поставлять в регион такие товары, как мебель, бытовая техника, строительные или отделочные материалы за считанные дни с момента их заказа. Для таких товаров есть обязательные условия: их вес не должен превышать 100 кг, длина одной стороны должна быть менее 400 см, а сумма трех сторон — до 1200 см.

Наличие склада в Новосибирске позволит оптимизировать цепочки поставок и сохранить высокую скорость доставки заказов сверхгабаритных товаров. С начала 2025 г. категория СГТ уже показала рост в четыре раза по продажам. Самыми быстрорастущими категориями остаются садовая техника (+82%), спортивные товары (+57%), сантехника (+51%) и мебель (+30%). При этом количество складов компании, принимающих такие типы товаров, выросло в 10 раз с начала 2025 г.

