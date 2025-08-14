Доля подписки достигла 50% в выручке группы компаний «Литрес»

По результатам II квартала 2025 г. доля подписки («Литрес» и MyBook) в выручке группы компаний «Литрес» впервые достигла 50%, продемонстрировав значимый рост на 20 п.п. с начала 2023 г. Выручка от продажи подписок выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Количество действующих «Литрес Подписок» составило более 770 тыс. Об этом CNews сообщили представители «Литрес».

Каталог «Литрес Подписки» за год увеличился на 54% и на данный момент составляет более 930 тыс. единиц контента. В подписку входит 57% произведений, доступных в «Литрес». 49% каталога «Литрес Подписки» занимает аудиоконтент, 51% – электронные книги.

В целом емкость рынка подписки, по оценке аналитиков группы компаний «Литрес», во II квартале 2025 г. выросла на 37% и составила более 2,6 млрд руб. «Литрес» в этом сегменте занимает 49%. В общем объеме цифровой книги России доля рекуррентной модели достигла 48,5% и, по прогнозам на III квартал 2025 г., превысит половину рынка.