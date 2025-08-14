CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС улучшила мобильный интернет в Бердске

МТС усовершенствовала покрытие мобильной связи в Бердске. Специалисты запустили новое телекоммуникационное оборудование, а также обновили существующее и перераспределили частоты в пользу стандарта LTE. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшение качества связи жители и гости Бердска смогут почувствовать в разных районах города — центральном, ленинском, микрорайоне раздольный, а также в южном и северном микрорайонах. Усовершенствовать покрытие удалось за счет отключения 3G и перевода освободившихся частот на более современный LTE.

«Перевод частот мы проводим для цифрового комфорта жителей региона. Стандарт 3G обеспечивает абонентов обеими базовыми услугами связи — возможностью звонить и выходить в интернет. Однако даже при хороших условиях скорость мобильного интернета при подключении к 3G по современным меркам уже слишком медленная, ее не хватает для загрузки больших файлов, например, видео в . Для этого нужен стандарт LTE. Кроме того, LTE позволяет вести стримы и даже играть в «тяжелые» игры», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

