На 10% быстрее стал мобильный интернет в Якутске

В столице Якутии для абонентов «МегаФона» расширили покрытие сети, сделали сигнал более стабильным, а скорость передачи данных увеличили на 10%. Это стало возможным благодаря проведенным работам на существующем телеком-оборудовании и установке новых базовых станций в местах повышенной нагрузки на сеть. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

За последний год в Якутске было модернизировано почти 40 базовых станций. Работы прошли по всему городу: в центре, рядом с парками, магазинами, учебными и медицинскими учреждениями, жилыми домами, садовыми товариществами, крупными автодорогами и остановками общественного транспорта. Также улучшилась зона покрытия в селах, входящих в Якутский городской округ. Это Пригородный, Маган, Старая Табага и Капитоновка, где суммарно проживают более 6000 человек.

В рамках проведенных работ инженеры «МегаФона» добавили дополнительные слои 4G в зависимости от задач: ускорить интернет, расширить зону покрытия, увеличить емкость сети. Кроме того, частоты старого поколения перевели в современный стандарт. Все это сделало более комфортным использование смартфонов и других гаджетов.

Кроме того, была установлена новая базовая станцию возле набережной Романа Дмитриева, где располагаются городской пляж и пристань с лодочной станцией.

«Мы в режиме реального времени отслеживаем как растет нагрузка на нашей сети, чтобы оперативно провести необходимые работы для улучшения качества звонков и мобильного интернета. На новом оборудовании вблизи набережной в Якутске мы «включили» среднечастотные и высокочастотные слои LTE, которые позволили значительно увеличить емкость сети и разогнать интернет. Абонентам в этой локации стали доступны максимальные скорости 60-80 Мбит/с, а в периоды минимальной загруженности сети – 90-105 Мбит/с», – сказала Мария Мамедова, директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия).