«Авито Работа»: больше всего за год средние зарплатные предложения в офисном сегменте выросли у менеджеров по персоналу

Аналитики «Авито Работы» изучили, как за год изменились средние предлагаемые кандидатам зарплаты на офисных позициях. Сравнивали рыночные зарплатные предложения в вакансиях за I полугодие 2025 г. с аналогичным периодом 2024 г. Лидером по темпам прироста среднего заработка стали менеджеры по персоналу — средние зарплатные предложения для новых сотрудников за год увеличились на 28% и составили 71,123 тыс. руб/мес за полный рабочий день. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

При расчете средних зарплатных предложений офисных сотрудников учитывались вакансии для начинающих специалистов с опытом работы от года до трех лет. При этом зарплатные предложения для более опытных специалистов на старших или руководящих позициях могут в несколько раз превышать приведенные значения.

Зарплатные предложения для менеджеров по персоналу растут в связи с расширением их функционала — эти специалисты развивают и обучают команду, создают комфортную корпоративную среду, анализируют процессы найма и удержания в компании. Особенно ценятся опытные HR-директора и HR бизнес-партнеры, которые помогают работодателям быстро адаптироваться к динамичному рынку и удерживать ключевые кадры. Опытные специалисты с навыками стратегического управления персоналом на таких позициях могут зарабатывать более 200 тыс. руб/мес.

Вторую позицию по темпам роста зарплат заняли архитекторы: для них средние предлагаемые зарплаты выросли на 25% за год и составили 103,354 тыс. руб/мес. Этот рост обусловлен продолжающейся реализацией крупных инфраструктурных проектов по всей России, а также активным развитием коммерческой стройки. Доход ведущих специалистов в этой сфере может достигать 300 тыс. руб/мес и выше.

Тройку лидеров замыкает профессия дизайнера. Работодатели увеличили предлагаемые зарплаты в вакансиях на 22% за год — в результате в I полугодии 2025 г. они достигали в среднем 70,842 тыс. руб/мес за полный рабочий день. На senior-позициях зарплатные предложения, например, для графических дизайнеров, могут достигать 200 тыс. руб/мес и выше.

«Помимо роста зарплатных предложений, в первой половине 2025 года на платформе зафиксировали заметный рост числа вакансий в офисном сегменте. Так, практически вдвое (+94%) за год вырос спрос на графических дизайнеров. Появление новых компаний на рынке формирует запрос на уникальную айдентику и узнаваемый визуальный стиль, а устоявшиеся бренды все чаще обновляют оформление и проводят ребрендинг, чтобы соответствовать трендам. Помимо этого, активно растет потребность в разработке рекламных баннеров, карточек товаров для маркетплейсов и другой коммерческой графики. Для решения таких задач нужны дизайнеры с опытом работы от года — поэтому именно для них на платформе стало больше предложений», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».