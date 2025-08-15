CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» прокачал сеть на развязках КАД

Жители и автотуристы региона получили доступ к устойчивому сигналу на «лепестках» КАД и съездах c основных магистралей, ведущих в город. Инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции и модернизировали действующие в разгар автомобильного сезона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы по улучшению сети прошли по всей кольцевой автодороге: на юге города были построены современные базовые станции в районе развязки КАД и Октябрьской набережной, на пересечении КАД, Московского шоссе и Витебского проспекта, а также в районе съезда с трассы М-11 на КАД. Также была проведена модернизация оборудования на развязках, ведущих к Сортавальскому, Мурманскому и Таллинскому шоссе.

В результате абоненты получили надежную связь даже в зонах интенсивного дорожного трафика. Это особенно важно для безопасности участников движения, экстренных служб и пассажиров: теперь они всегда имеют доступ к мобильной связи.

«Устойчивый сигнал на больших дорогах — это не просто комфорт, а вопрос безопасности и социальной ответственности оператора. Наличие стабильной сети важно и для жителей, ведь это моментальная связь с близкими и уверенность на дороге, и для региона, так как снижается уровень риска ДТП. Мы стремимся к тому, чтобы наши абоненты чувствовали себя защищенными в любой точке мегаполиса и области», — отметил директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Денис Трофимчук.

В летний период активность на дорогах возрастает, и КАД не стал исключением. По данным оператора, в этом сезоне объем мобильного трафика на магистрали вырос на 23% по сравнению с весной 2025 г. Пик активности фиксируется в пятницу, когда многие отправляются за город, и в воскресенье, когда поток возвращается в мегаполис. Усиленное покрытие и высокоскоростной интернет позволяют водителям и пассажирам оставаться на связи, строить маршруты в навигаторах и безопасно координировать поездки в условиях повышенной нагрузки на трассу.

