«МТС Медиа» выводит онлайн-кинотеатр KION на рынок Кыргызстана

Холдинг «МТС Медиа», управляющий бизнесами экосистемы МТС в сфере развлечений, объявляет о выходе на рынок Кыргызстана своего флагманского мультимедийного сервиса – онлайн-кинотеатра KION. Стриминговая платформа и интернет-провайдер «Скайнет Телеком» заключили соглашение о партнерстве 14 августа 2025 г., в результате контент KION станет доступен жителям республики. Об этом CNews сообщили представители «МТС Медиа».

Руководитель контентного кластера KION («МТС Музыка», «Строки», KION), генеральный директор онлайн-кинотеатра KION Алексей Иванов и директор по развитию бизнеса интернет-провайдера «Скайнет Телеком» Руслан Егоров подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились о том, что KION выходит на территорию Кыргызстана в партнерстве со «Скайнет Телеком» и его онлайн-кинотеатром Easy.OK.

«Скайнет Телеком» — интернет-провайдер и оператор цифрового телевидения в Кыргызской Республике. Услуги компании доступны более чем в 100 населенных пунктах в шести областях республики.

В ходе запуска контент KION будет интегрирован в витрину онлайн-кинотеатра Easy.OK. На первом этапе пользователи получат доступ к более 200 фильмам и сериалам, включая оригинальные проекты из линейки KION Originals. Они станут доступны в рамках отдельной подписки на платформе Easy.OK. В дальнейшем объем контента KION на платформе будет расширяться.

Также прорабатывается вывод на территорию республики книжного сервиса «Строки». Обсуждается, что пользователи из Кыргызстана смогут авторизоваться с местным номером телефона и получить доступ к более 250 тыс. электронных и аудиокниг, а также комиксов и подкастов. В каталоге сервиса представлены произведения киргизских и зарубежных авторов, путеводители, научно-популярная литература и исследования.

Генеральный директор «МТС Медиа» Софья Митрофанова: «До сих пор мы работали за пределами домашнего рынка только в Белоруссии, где абонентам МТС доступен стриминг «МТС Музыка». Теперь география наших медиасервисов расширяется за счет выхода на новую для нас территорию Кыргызстана, где мы видим высокий интерес к контенту на русском языке, а сама республика занимает первое место среди стран ЕАЭС по темпам роста ВВП».

Генеральный директор контентного кластера KION Алексей Иванов: «Проекты KION обладают собственным характером и ДНК — это современные, качественные и интересные истории. Мы рады познакомить зрителей Кыргызстана со своими originals, открыть для них лучшие российские сериалы и фильмы. В «Строках» наблюдаем устойчивый спрос на национальную литературу республики, наиболее читаемая книга – «И дольше века длится день…» Чингиза Айтматова».

Директор по развитию бизнеса «Скайнет Телеком» Руслан Егоров: «Партнерство с KION — это стратегический шаг, который позволит нам расширить ценность наших услуг и укрепить позиции на рынке, предлагая клиентам еще больше удобства и возможностей. Это также пример важного и взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызстаном и Россией, направленного на развитие цифровых сервисов и обмен технологическим опытом».

