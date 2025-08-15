«СДЭК Фулфилмент» запустил ИИ-ответчик для продавцов на Wildberries

«СДЭК Фулфилмент» представил новый бесплатный инструмент для e-commerce — ИИ-автоответчик на отзывы покупателей Wildberries. Сервис создан на базе искусственного интеллекта и помогает продавцам обрабатывать обратную связь быстрее, эффективнее и без рутинных затрат. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

ИИ-ответчик анализирует текст отзыва, определяет его суть и эмоциональную окраску, после чего формирует релевантный и корректный ответ — так, как сделал бы внимательный менеджер. В отличие от шаблонных решений, сервис работает индивидуально с каждым отзывом, подстраиваясь под тональность и содержание.

«Часто продавцы сталкиваются с сотнями отзывов в день — а значит, с постоянной необходимостью на них реагировать. Мы решили убрать эту нагрузку, сохранив при этом качество коммуникации с клиентами. Это первый ИИ-сервис подобного рода, созданный не аналитическим провайдером, а фулфилмент-оператором — то есть непосредственно тем, кто работает с продавцами ежедневно», — сказал Евгений Бахарев, директор «СДЭК Фулфилмент».

Сервис уже доступен в личном кабинете «СДЭК Фулфилмент» и не требует технической настройки. Он подключается напрямую к аккаунту продавца на Wildberries. Продавцы могут начать работу сразу после регистрации. Клиенту нужно всего лишь предоставить ключ с доступами к модулю «Вопросы и отзывы». При этом ИИ-ответчик обучен таким образом, что тексты ответов не требуют модерации.

Благодаря автоматическим и вежливым ответам сервис помогает продавцам экономить время и ресурсы, поддерживать высокий рейтинг на площадке, формировать лояльность аудитории и стимулировать повторные заказы. Сегодня решение работает во всех странах присутствия Wildberries. Оно особенно актуально для продавцов с большим объемом заказов и высоким уровнем клиентской активности.