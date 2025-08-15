CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

«СДЭК Фулфилмент» запустил ИИ-ответчик для продавцов на Wildberries

«СДЭК Фулфилмент» представил новый бесплатный инструмент для e-commerce — ИИ-автоответчик на отзывы покупателей Wildberries. Сервис создан на базе искусственного интеллекта и помогает продавцам обрабатывать обратную связь быстрее, эффективнее и без рутинных затрат. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

ИИ-ответчик анализирует текст отзыва, определяет его суть и эмоциональную окраску, после чего формирует релевантный и корректный ответ — так, как сделал бы внимательный менеджер. В отличие от шаблонных решений, сервис работает индивидуально с каждым отзывом, подстраиваясь под тональность и содержание.

«Часто продавцы сталкиваются с сотнями отзывов в день — а значит, с постоянной необходимостью на них реагировать. Мы решили убрать эту нагрузку, сохранив при этом качество коммуникации с клиентами. Это первый ИИ-сервис подобного рода, созданный не аналитическим провайдером, а фулфилмент-оператором — то есть непосредственно тем, кто работает с продавцами ежедневно», — сказал Евгений Бахарев, директор «СДЭК Фулфилмент».

Сервис уже доступен в личном кабинете «СДЭК Фулфилмент» и не требует технической настройки. Он подключается напрямую к аккаунту продавца на Wildberries. Продавцы могут начать работу сразу после регистрации. Клиенту нужно всего лишь предоставить ключ с доступами к модулю «Вопросы и отзывы». При этом ИИ-ответчик обучен таким образом, что тексты ответов не требуют модерации.

Благодаря автоматическим и вежливым ответам сервис помогает продавцам экономить время и ресурсы, поддерживать высокий рейтинг на площадке, формировать лояльность аудитории и стимулировать повторные заказы. Сегодня решение работает во всех странах присутствия Wildberries. Оно особенно актуально для продавцов с большим объемом заказов и высоким уровнем клиентской активности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные

Второй по величине британский продавец компьютеров после банкротства сменил хозяина и теперь торгует мебелью и садовым инвентарем

Китай потребовал у американцев многомиллионную компенсацию за кражу технологий производства микросхем

Бегом от Gmail. Российский бизнес отказывается от бесплатных почтовых сервисов

В России введено «частичное ограничение звонков» в Telegram и WhatsApp* ради защиты граждан. Опрос

В облаке IBM крупный многочасовой сбой. Это не первый инцидент в 2025 году

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще