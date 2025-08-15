CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Сервис «Контур.Толк» запустил бесплатного бота для видеозвонков

Разработчики сервиса коммуникаций «Контура» создали бота. Он позволяет мгновенно получить персональную ссылку на встречу и созвониться в «Толке».

Чтобы начать видеозвонок, пользователю достаточно перейти в Telegram-бот @KtalkCallsBot. Для каждого участника сервис генерирует персональную ссылку на встречу. Ссылку легко сразу переслать собеседнику — тот сможет присоединиться к разговору без регистрации и скачивания приложения.

Вячеслав Бухарин, ведущий разработчик «Контур.Толка», сказал: «Мы хотим, чтобы в любой ситуации люди могли поддерживать привычные бизнес-процессы и оставаться на связи с родными. Бот «Толка» — это способ быстро организовать видеозвонок, когда зарубежные сервисы недоступны».

«Толк» работает в любом популярном браузере: можно подключиться с телефона или компьютера. Бесплатная версия поддерживает демонстрацию экрана, чат и функцию «поднять руку» для включения в обсуждение, голосования, шумоподавление и виртуальный фон. Организатор звонка может пригласить до 50 участников на одну встречу. Время видеозвонка не ограничено.

Для пользователей, которым нужны дополнительные возможности, доступна полная версия «Толка». Она включает ИИ-резюме звонков, виртуальные доски, расширенные инструменты управления встречей и безлимитное облачное хранилище записей. Это позволяет вести полноценные рабочие процессы онлайн и сохранять все артефакты коммуникаций в одном пространстве.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные

Россияне нынче в цене. США заплатят $6 млн за троих основателей российской крипобиржи

Российскому телекому не хватает инженеров и монтажников. Число вакансий растет, требования к кандидатам снижаются

США думают об отключении Starlink, чтобы Украина стала сговорчивее

Второй по величине британский продавец компьютеров после банкротства сменил хозяина и теперь торгует мебелью и садовым инвентарем

Китай потребовал у американцев многомиллионную компенсацию за кражу технологий производства микросхем

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще