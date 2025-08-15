В новой версии мобильного приложения Rutube для Android появился функционал донатов

Платформа Rutube расширила возможности поддержки креаторов. В новой версии приложения для Android 30.8 стали доступны донаты не только во время стримов, но и прямо под видео или на канале автора. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга».

Обновление коснулось владельцев смартфонов на системе Android. Кнопка «Поддержать» для зрителей отображается под всеми видео и на странице канала.

«Если у автора подключен кошелек, он может настроить прием донатов в приложении в разделе “Настройка канала” — “Донаты”. Включить функцию можно как на всем канале, так и отдельно под конкретными роликами. Также появилась дополнительная точка входа для управления донатами в трансляциях — теперь все настройки собраны в одном месте. Если кошелек еще не оформлен, автору будет предложено пройти процедуру подключения в веб-версии Студии», — сказала директор продукта Rutube Ника Курасова.

Через донаты зрители могут отправлять средства любимому блогеру благодаря кнопке прямо под видео, в стримах и на канале креатора. Настроить прием донатов просто: совершеннолетнему автору нужно подтвердить личность через «Госуслуги» и привязать кошелек. Средства поступают напрямую, их можно вывести на карту или счет телефона. Все переводы обрабатываются через официального платежного партнера.

Комиссия для авторов Rutube составляет 10% — это один из самых низких показателей на российском рынке. По данным платформы, средняя сумма доната в июле 2025 г. составила 1051 руб.