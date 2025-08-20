«Индекс ATI.SU, FTL РФ» теперь отражает ежедневную динамику цен на грузоперевозки

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Индекс ATI.SU, FTL РФ», который отражает динамику средних ставок на грузоперевозки по России в целом и по 100 наиболее популярным направлениям внутри страны. Теперь он обновляется ежедневно. Это позволит грузовладельцам, экспедиторским компаниям и грузоперевозчикам более оперативно реагировать на изменения ситуации на рынке. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

«Индекс ATI.SU, FTL РФ» стал доступен широкой аудитории в 2021 г. Он рассчитывается для FTL-перевозок (20 т, 82 м3) на основе ставок участников ATI.SU, параметров сделок на «Бирже грузоперевозок ATI.SU» и обезличенных данных от партнеров ATI.SU. Индекс не отражает абсолютные цены, а показывает, как они меняются с течением времени. Реальные тарифы (в рублях за километр) по тысячам направлений внутри России и в других странах можно проанализировать в другом сервисе — «Средние ставки».

«Индекс ATI.SU, FTL РФ» ранее обновлялся раз в неделю. Отвечая на потребности рынка, «Биржа грузоперевозок ATI.SU» перешла к ежедневному расчету показателя.

Рынок автомобильных грузоперевозок характеризуется высокой волатильностью. Регулярный мониторинг ситуации и быстрое реагирование на изменения позволяют грузоотправителям выбирать самые подходящие предложения и оптимизировать затраты. Перевозчики, в свою очередь, могут находить наиболее перспективные маршруты и обосновывать ценообразование.

Ежедневное обновление «Индекс ATI.SU, FTL РФ» позволяет быстрее реагировать на изменения рынка. Например, если ставки начинают расти, это становится заметно сразу — а не через неделю, как было раньше.

«Индекс ранее обновлялся раз в неделю — и уже был востребованным инструментом для участников рынка. С 1 августа этого года Индекс рассчитывается ежедневно, что позволяет вести более детальный анализ. Например, отслеживать изменения с понедельника по среду или за выходные. Мы наблюдаем растущий интерес к этому инструменту со стороны участников рынка», — сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Сервисы «Индекс ATI.SU, FTL РФ» и «Средние ставки» можно интегрировать во внутренние учетные системы компании — CRM, ERP, TMS и прочие с помощью API. Это даст возможность автоматизировать процесс получения данных для анализа рыночных цен на грузоперевозки.