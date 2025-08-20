CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Кизилюрт получил новые скорости мобильного интернета

Более 30 тыс. жителей этого города в Дагестане теперь доступен высокоскоростной интернет, достигающий 75 Мбит/с. Это стало возможным после того, как технические специалисты «МегаФона» установили новое и модернизировали здесь действующее телеком-оборудование. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По данным оператора, около 70% местных жителей регулярно используют мобильный интернет для доступа к образовательным ресурсам, общения в социальных сетях и онлайн-торговли. В 2025 г. в Кизилюрте интернет-активность выросла на 10%.

Чтобы стабильный сигнал проникал во все частные и многоквартирные дома, социальные учреждения и хозяйственные постройки, сотрудники технической службы запустили новое и «прокачали» существующее оборудование, поддерживающее частотные диапазоны 1800 и 2100 МГц. Обновления позволили расширить емкость сети, равномерно распределить пользователей и повысить скорость мобильного интернета.

«Сейчас скоростной интернет и голосовая связь работают не только в центральных районах, но и на подъезде к городу. Кроме того, Кизилюрт — это важный транспортный узел, откуда начинаются маршруты к местным популярным среди туристов достопримечательностям, таким как Чиркейская ГЭС и Сулакский каньон», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Обновление оборудования путешественники уже оценили, за прошедшие месяцы гости приезжали в Дагестан на 8% чаще, чем за аналогичный период 2024 г. В основном его посещают жители Москвы и Московской области, регионов Северного Кавказа и Центральной России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техас начал расследование против руководства WhatsApp*** и Instagram****: Их нейросети обманывают детей

Мир на пороге третьей мировой войны браузеров. Все из-за новых модных технологий

Если «дочка» SAP хочет перенести данные российского клиента на зарубежный сервер, с ней можно разорвать договор, и это законно

CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

В России создан первый отечественный блок питания для серверов. Запуск в серию до конца 2025 года

CNews — 25 лет лидерства

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: