Кизилюрт получил новые скорости мобильного интернета

Более 30 тыс. жителей этого города в Дагестане теперь доступен высокоскоростной интернет, достигающий 75 Мбит/с. Это стало возможным после того, как технические специалисты «МегаФона» установили новое и модернизировали здесь действующее телеком-оборудование. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По данным оператора, около 70% местных жителей регулярно используют мобильный интернет для доступа к образовательным ресурсам, общения в социальных сетях и онлайн-торговли. В 2025 г. в Кизилюрте интернет-активность выросла на 10%.

Чтобы стабильный сигнал проникал во все частные и многоквартирные дома, социальные учреждения и хозяйственные постройки, сотрудники технической службы запустили новое и «прокачали» существующее оборудование, поддерживающее частотные диапазоны 1800 и 2100 МГц. Обновления позволили расширить емкость сети, равномерно распределить пользователей и повысить скорость мобильного интернета.

«Сейчас скоростной интернет и голосовая связь работают не только в центральных районах, но и на подъезде к городу. Кроме того, Кизилюрт — это важный транспортный узел, откуда начинаются маршруты к местным популярным среди туристов достопримечательностям, таким как Чиркейская ГЭС и Сулакский каньон», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Обновление оборудования путешественники уже оценили, за прошедшие месяцы гости приезжали в Дагестан на 8% чаще, чем за аналогичный период 2024 г. В основном его посещают жители Москвы и Московской области, регионов Северного Кавказа и Центральной России.