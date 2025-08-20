«МегаФон»: пенсионеры Кубани перешли на цифровое общение

В районах Краснодарского края абоненты пенсионного возраста за год начали использовать на 32% больше мобильного трафика. Суммарно на них приходится уже 31% интернет‑данных в станицах, поселках, хуторах, селах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывает big data оператора, летом 2025 г. сельчане старшей возрастной группы в среднем прокачивают по 10 ГБ в месяц. Особенно охотно в онлайн выходят женщины: они переписываются в мессенджерах и изучают соцсети на 20% дольше, чем ровесники‑мужчины. Если говорить о географии, то здесь впереди по общему объему трафика станицы Староминская, Каневская, Кущевская, Новопокровская.

Растущая востребованность интернет‑сервисов влияет и на выбор телефонов. Кнопочные модели сейчас предпочитает лишь 27% пенсионеров, у остальных — смартфоны. Наиболее популярны Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9C и Samsung Galaxy A12.

«Согласно данным Росстата на 2025 г., больше 40% населения региона живет в небольших населенных пунктах. Мы продолжаем активно развивать инфраструктуру связи в сельских территориях Краснодарского края, модернизируя существующие сети и внедряя современные технологии. К началу августа работы прошли в Динском, Темрюкском, Усть‑Лабинском, Крымском и других районов края», — отметил Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Расширение инфраструктуры обеспечило и комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет сохранять кристально чистый звук во время звонков при одновременном скачивании файлов с того же устройства или общения в мессенджерах. С начала 2025 г. жители края проговорили свыше 1,5 млрд минут, равные 3,3 годам беспрерывного общения.