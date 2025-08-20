RWB объявляет о назначении Анатолия Сморгонского

К команде РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ) присоединился Анатолий Сморгонский. Он возглавит новое подразделение по развитию «Такси». Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Ранее Анатолий Сморгонский занимал руководящие позиции в Bibi, Gett и других компаниях. В РВБ Анатолий сосредоточится на развитии направления «Такси». Сервис в настоящее время проходит бета-тестирование в Минске, также в планах компании его запуск в нескольких других странах.

«К нашей команде присоединился Анатолий Сморгонский – профессионал ridetech-рынка. Уверена, его экспертиза и опыт помогут создать по-настоящему полезный и востребованный продукт, которым будут пользоваться миллионы людей ежедневно. Я желаю Анатолию успехов в решений тех сложных задач, которые перед ним сейчас стоят», – сказала основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.

«РВБ – очень амбициозная компания, которая обладает большими ресурсами для развития новых направлений бизнеса. Я рад присоединиться к профессиональной команде и уверен, что вместе мы сможем создать конкурентный сервис такси как в странах присутствия Wildberries & Russ, так и за пределами текущей географии компании», – сказал Анатолий Сморгонский.