HR-решения компаний холдинга Lansoft собраны на единой онлайн-карте

ИТ-вендоры LDM, Goodt, CleverData и «Турбо» (входят в ИТ-холдинг Lansoft) запустили карту HR-tech решений в онлайн-формате: теперь компании могут на одном ресурсе увидеть ключевые цифровые инструменты для автоматизации кадровых процессов, снижения текучести и повышения вовлеченности персонала. Об этом CNews сообщили представители LDM.

Карта HR-решений станет ориентиром для HR-директоров и специалистов, позволит им лучше понимать интересы сотрудников и выстраивать программы удержания и развития команд. HR-карта визуализирует основные этапы работы с персоналом: найм и адаптацию, управление графиком и задачами, кадровый документооборот, согласование документов и их хранение, обучение и развитие, мотивацию и персонализированные коммуникации, а также начисление выплат и расчет при увольнении. Благодаря представленным HR-tech практикам и цифровым решениям организации смогут упростить работу с линейным и производственным персоналом, сделать карьерный путь сотрудника более прозрачным и прогнозируемым.

Антон Жуков, продуктовый менеджер LDM: «Цифровизация HR-процессов сегодня напрямую влияет на бизнес-результаты: снижает издержки, помогает удерживать ключевых сотрудников и повышает производительность команд. HR-карта — это цифровой компас для HR-специалистов, который поможет компаниям видеть весь путь сотрудника и подбирать оптимальные инструменты автоматизации, чтобы выстроить наиболее эффективные маршруты для персонала».