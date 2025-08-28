CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Ремонт под ключ: новый функционал «Авито» покажет его стоимость еще на этапе выбора квартиры

Согласно исследованию «Авито», более 80% покупателей недвижимости планируют делать ремонт в новом жилье. Для большинства из них (60%) еще на этапе выбора объекта наиболее востребована информация о примерной стоимости работ и материалов. Чаще всего эти сведения ищут в интернете, реже — уточняют у мастеров напрямую. В среднем россияне закладывают на ремонт около 11% от стоимости квартиры.

Чтобы упростить оценку предстоящих расходов, в объявлениях о продаже недвижимости появился блок с ориентировочной стоимостью ремонта под ключ и примерами предложений подрядчиков. Это позволяет покупателям еще на этапе выбора квартиры учитывать не только цену объекта, но и возможные затраты на ремонт. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Для большинства покупателей недвижимости вопрос ремонта возникает сразу после выбора квартиры. Мы видим, что часто люди сталкиваются с трудностями в понимании реальной стоимости и поиске мастеров. Новый инструмент делает этот путь прозрачнее: уже на этапе просмотра объявления можно получить ориентир по бюджету и увидеть предложения от подходящих исполнителей. Для нас это еще один шаг в развитии технологической платформы Авито: мы создаем цифровые решения, которые объединяют разные потребности пользователей в одном пространстве. В планах — расширить функционал и на строительство домов ИЖС», — сказала Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах».

По данным «Авито Услуг», доля ремонта «под ключ» на рынке составляет около 35%, а среди покупателей новостроек этот формат выбирают почти в половине случаев (46%). Для них заранее рассчитанная стоимость ремонта становится важным ориентиром при выборе объекта.

Добавление расчета стоимости ремонта в объявления о продаже недвижимости дает покупателям дополнительный ориентир при принятии решения. Онлайн-платформы сегодня являются ключевым каналом поиска жилья, и интеграция дополнительных сервисов внутри них меняет логику рынка: покупатели начинают сразу учитывать совокупные затраты, продавцы получают новые аргументы при продаже объектов без отделки, а исполнители выходят на сделку с клиентом на более раннем этапе.

Другие материалы рубрики

