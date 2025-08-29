Бесплатные аудиогиды МТС из Казани до Болгар и Свияжска стали доступны на новой платформе Tmatic.travel

МТС запустила бесплатные аудиогиды по Татарстану еще на одной платформе для туристов Tmatic.travel. Бесплатно воспользоваться цифровыми гидами могут абоненты всех операторов связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Автомобильный аудиогид «Казань-Болгар» на русском и татарском языках и «железнодорожный» цифровой путеводитель «Казань-Свияжск на электропоезде» появились и на площадке Tmatic.travel. На платформе доступны привычные функции – запуск аудиоистории по геопозиции и при необходимости вручную, просмотр фотографий места одновременно с прослушиванием, отслеживание передвижения по карте, чтобы следить за маршрутом. Кроме того, для каждой локации доступна текстовая версия рассказа.

Автомобильный аудиогид МТС по 180-километровому маршруту «Казань-Болгар» включает в себя описание около 50 локаций в Лаишевском, Алексеевском, Спасском районах республики и достопримечательности Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника. В виртуальную экскурсию длиной около двух часов вошли самые яркие эпизоды истории средневекового государства Волжской Булгарии и его столицы Болгар, теперь уникального музея-заповедника под открытым небом – Булгарского городища.

«Железнодородная» аудиоэкскурсия МТС по 50-километровому маршруту электропоезда от станции «Казань» до станции «Свияжск» состоит из 11 глав и рассчитан на часовой путь. Цифровой гид составлен в формате аудиоспектакля, персонажи которого делятся друг с другом не только историческими фактами, но и обсуждают легенды и небылицы. К примеру, он рассказывает о потайных ходах под рекой Казанкой и историю о том, как в вопросе появления железной дороги до Казани сыграло свою роль седло, созданное казанским купцом Сайдашевым. Аудиогид включает в себя и истории обычных людей, к примеру, участвовавших в «великом дачном переселении» в советские времена. Рассказывает и об известных людях, связанных с этим железнодорожным маршрутом, например, о сыне живописца Николая Рериха, который помог построить на окраине Казани вселенский храм. Гид «Казань-Свияжск на электропоезде» был создан МТС при поддержке экскурсионного центра «Остров-тур Казань» при музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» и АО «Содружество».

«Татарстан стал одним из признанных популярных направлений для поездок как россиян, так и иностранных туристов. Гостей привлекает богатая история, архитектура, природа, разнообразная кухня региона и гостеприимство жителей. Надеемся, что с появлением наших аудиогидов по самым популярным маршрутам в Татарстане еще на одной цифровой платформе, путешествия по республике станут еще комфортнее», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Воспользоваться бесплатными аудиогидами МТС на платформе tmatic.travel можно на сайте или в одноименном приложении.