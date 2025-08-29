CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Дневная аудитория приложений Rutube выросла в четыре раза за год

Согласно внутренним данным Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») в июле 2025 г., дневная аудитория в мобильных приложениях увеличилась в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г: с 1 млн в сутки до 4,3 млн. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга».

Помимо увеличения числа пользователей выросло и среднее ежедневное время просмотра в приложениях: с 61,2 минуты до 87,5 минут год к году, по данным Mediascope.

«Мы фиксируем высокую вовлеченность наших пользователей, особенно на мобильных устройствах. Чтобы сохранять этот показатель на высоком уровне, мы работаем над постоянным улучшением и оптимизацией приложения, а также созданием удобного интерфейса», — сказал заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава цифровых активов Сергей Косинский.

