Каждый второй житель Ростовской области выбирает онлайн-покупки

Ozon подвел итоги первого полугодия 2025 г. в Ростовской области. Регион удерживает позицию в топ-5 по объему покупок. Несмотря на высокую базу, оборот платформы в области за полгода вырос в два раза по сравнению с январем-июнем 2024 г. Этому способствовал рост числа покупателей и их лояльности к платформе. Уже каждый второй житель области покупает на маркетплейсе. В среднем клиенты делают на Ozon вдвое больше заказов, чем год назад. Среди популярных категорий — одежда, бытовая химия, товары для красоты, здоровья, строительства, а также зоотовары. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Компания продолжает инвестировать в развитие сети пунктов выдачи в малых городах и селах для равного доступа к товарам для всех жителей: уже четверть из 2,5 тыс. точек в регионе находится в населенных пунктах до 30 тыс. человек. В первом полугодии 2025 г. каждый третий заказ компания доставила жителям малых городов и сел.

Генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков: «Маркетплейсы становятся все более мощным и эффективным каналом сбыта продукции. Оборот донских компаний на Ozon в первом полугодии 2025 г. в сравнении с таким же периодом в прошлом году вырос на 32% до 28 млрд руб. С платформой сотрудничают больше 11,5 тыс. донских предпринимателей, 90% которых — малый и средний бизнес, а каждый третий из них — в возрасте до 35 лет. В регионе работают сортировочный центр и логистический комплекс компании, в планах –– новые проекты, которые мы сейчас совместно прорабатываем».

Локальные производители также размещают свои товары на специальной витрине маркетплейса «Сделано в Ростовской области» и дополнительно бесплатно продвигают ее по всей стране.

Директор по работе с региональными и зарубежными органами государственной власти компании Ozon Владимир Гончаревич: «Нам важно, чтобы у каждого жителя области был доступ ко всем нужным товарам, а у местного бизнеса — инструменты для роста по всей России. Мы инвестируем в обучение предпринимателей, развиваем логистику, а также предоставляем необходимые маркетинговые и аналитические сервисы, чтобы региональный бизнес уверенно стартовал и масштабировался. Благодарим Правительство региона и Агентство инвестиционного развития Ростовской области за совместную работу в развитии возможностей для МСП».

