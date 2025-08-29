CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Одноклассники» запускают новую программу поддержки авторов контента для старшей аудитории

ОК представили новую программу поддержки авторов Silver Age. Она призвана объединить и поддержать всех, кто создает качественный полезный контент, востребованный у самой активной и лояльной аудитории платформы – пользователей 55+.

Новая программа поддержки авторов ОК ориентирована на темы, которые отвечают интересам старшего поколения. Среди них – здоровье с акцентом на полезных привычках, физической активности, профилактике заболеваний, психологии, поддержании молодости; кулинария с фокусом на домашних рецептах, блюдах из детства, полезном питании, выпечке, кулинарных лайфхаках; творческие увлечения в категории «сделай сам», например, рукоделие, поделки, обустройство дома, флористика, сад и огород, ремонт.

Программа поддержки доступна как для опытных, так и для начинающих авторов. После вступления в нее авторы получат дополнительное продвижение от платформы, что позволит им вырастить свой охват в ОК и привлечь новых подписчиков. Присоединиться к программе Silver Age могут в том числе авторы, которые только планируют развиваться в ОК. При этом те, кто уже освоился в «Одноклассниках», регулярно публикует контент и имеет собственную базу подписчиков, могут рассчитывать на переход на второй уровень программы – с кратным ростом охватов и дополнительным приоритетом своего контента в рекомендациях платформы.

Для участия в программе авторам нужно иметь оформленную группу в ОК и делать от 2-3 публикаций в неделю, делиться фото- и видеоматериалами, соответствующими правилам программы.

Публикуемые материалы могут быть представлены в формате текстов и фотопостов, вертикальных и горизонтальных видео, при этом они должны быть изложены простым языком, иметь структуру и практическую пользу, способствовать уважительному общению.

«С помощью новой программы поддержки мы стремимся создать безопасную среду, где старшее поколение чувствует себя уважаемым, понятым и полезным. Хотим показать, что технологии могут быть инструментом заботы, поддержки и сохранения связей между поколениями. В этом мы рассчитываем на помощь авторов – экспертов в своей нише, поэтому каждый, кто создает востребованный контент для аудитории серебряного возраста, сможет претендовать на вступление в программу и дополнительную аудиторию в ОК. В будущем программа будет расширена и для авторов других тематик – тех, кто создает релевантный контент для старшей аудитории», –– сказал директор по маркетингу и контенту ОК Борис Мокроусов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

С 1 сентября в России при входящих звонках должно отображаться название компании и цель звонка

Доля китайской рекламы в российских онлайн-магазинах выросла вдвое. Вложения превысили миллиард

Знаменитый сервис доставки Boxberry закрывает свои пункты выдачи заказов

«Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч, Не дал ФСБ доступ к «умному дому» «Алисы»

Российский «убийца» YouTube увольняет сотрудников. Сокращения масштабные

«Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: