Пользователи «Яндекса» направили на благотворительность более 1,3 млрд рублей

Уже 1,5 млн пользователей помогают благотворительным фондам, округляя стоимость заказов в сервисах «Яндекса». В 2025 г. функции округления исполняется пять лет — за это время пользователи округлили более 137 млн раз. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Общая сумма пожертвований за весь период составила свыше 1,3 млрд руб., а «Яндекс» добавил к этим средствам 591 млн руб. Деньги пошли на поддержку НКО — партнеров благотворительного фонда «Яндекса» «Помощь рядом».

Собранные за счет округления средства помогают фондам решать повседневные задачи — закупать продукты, медикаменты и другие товары первой необходимости, организовывать поездки на такси для подопечных, которым сложно передвигаться на общественном транспорте, отправлять и получать посылки. Например, за время существования программы «Поездки для НКО» подопечные фондов совершили почти 2 млн бесплатных поездок на такси.

За пять лет у округления появились свои рекорды: первое место по сумме округления за весь период — у петербуржца, который округлил на 464 200 руб. На втором месте — пользователь из Москвы, округливший на 463 319 руб. Третье место занял житель Тюмени с 244 208 руб. округления. По количеству транзакций лидером стал москвич, который округлил 3614 чеков. Второе место — у петербуржца с 3045 чеками, а третье — у жителя Тюмени, округлившего 1782 чека. Самым щедрым месяцем каждого года становится первый месяц зимы — в декабре 2020 г. за счет округления собрали 2,8 млн руб., а в декабре 2024 г. — 45,7 млн руб. (рост 1526%).

За первый год существования функции пользователи округлили 12,3 млн раз, а в 2024 г. — уже 41,2 млн раз (рост 235%). Общая сумма округлений выросла с 68,3 млн руб. за 2021 г. до 435,1 млн руб. за 2024 г. (рост 537%).

Округление появилось в декабре 2020 г. и сегодня доступно в восьми сервисах: «Яндекс Go», «Еде», «Лавке», «Маркете», «Заправках», «Самокатах», «Деливери» и «Доставке». Механика проста: пользователь может выбрать, в каких сервисах он хочет округлять чеки и до какого значения — 10, 50, 100, 200 или 1000 руб. Включить и настроить округление можно на сайте «Помощи рядом» или в приложениях сервисов.