Пользователям Max стали доступны видеокружки

Мессенджер Max запустил новую функциональность – мгновенную запись и отправку видеосообщений в формате кружков. Для того, чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо обновить приложение.

Для записи и отправки кружка необходимо нажать на иконку камеры в правом нижнем углу и провести пальцем вверх по экрану. Запись можно остановить и возобновить в любой момент, а также пересмотреть видео перед отправкой. Видеосообщение может стать интереснее, если во время записи включить режим фронтальной подсветки смартфона или эффект Zoom, чтобы увеличить кадр. Максимальная длительность кружка – 60 секунд.

По состоянию на 19 августа в Max зарегистрировались более 18 млн человек. С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 200 млн сообщений и совершили около 30 млн звонков, включая групповые видеозвонки.