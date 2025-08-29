«Ростелеком» подвел итоги первого месяца работы собственной игровой платформы

«Ростелеком» подвел итоги первого месяца работы собственной игровой платформы, которая объединяет уже пять тысяч игр. Онлайн-платформа позволяет также пополнять аккаунты Steam, PlayStation, Xbox и Nintendo без комиссии, а также приобретать различные игровые валюты и подписки. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Каталог платформы регулярно пополняется новыми видеоиграми, с момента запуска их число выросло более чем на 2000. Уже доступны хиты 2025 г. Kingdom Come: Deliverance II, Elden Ring Nightreign, одновременно со всем миром стала доступна тактическая ролевая игра Super Robot Wars Y.

География игровой платформы охватывает всю страну. Первую же копию игры «Сказки Старой Руси» купил пользователь «Ростелекома» из города Нерюнгри в Якутии —качественный цифровой контент теперь доступен в любой точке России, где есть интернет от «Ростелекома». Есть геймеры и за пределами Солнечной системы, на далекой планете Сарнаут — но лишь во вселенной фэнтезийной многопользовательской ролевой онлайн-игры «Аллоды онлайн», которая особенно популярна среди жителей Южного федерального округа России.

Место жительства влияет на вкусы игроков. Среди покупателей первых копий игры «ИЛ-2 Штурмовик» на игровой платформе — жители подмосковных городов Жуковский и Домодедово. Опцию «Мир кораблей» чаще других подключают жители приморских районов, в том числе Санкт-Петербурга, Мурманска и Владивостока.

Наиболее популярное время посещения игровой платформы — ожидаемо вечером и ночью, однако существенное количество покупок совершается утром, до 10:00. По данным ВЦИОМ, стереотип о том, что в игры играют только подростки, давно устарел: гейминг охватывает все возрастные группы, а значит, речь не только о школьниках, наслаждающихся летними каникулами — и взрослые находят время запустить любимую игру перед работой.

По результатам опроса пользователей, проведенного «Ростелекомом» ко Дню геймера, опцию «Второй аккаунт» для игры «Мир танков» чаще всего покупают отцы, чтобы играть со своими сыновьями. На втором месте — друзья и «соклановцы». На третьем — жены.

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома»: «Гейминг — одно из наиболее перспективных направлений для “Ростелекома”. Восемь из десяти пользователей Рунета имеют опыт игры в видеоигры и мы видим растущий спрос на быстрые, удобные и надежные решения для гейминга. Рады, что новая игровая платформа “Ростелекома” сразу обрела популярность во всех уголках страны. Продолжаем развивать нашу платформу, чтобы соответствовать ожиданиям игроков и способствовать развитию отечественной игровой индустрии. Конечно же, будем увеличивать и число доступных игр — их уже больше пяти тысяч, и это только начало».

Игровая платформа является собственной разработкой «Ростелекома». Все элементы — от программного кода до дизайна — созданы разработчиками компании без привлечения внешних студий или подрядчиков.