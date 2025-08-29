CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В Ивановском районе улучшили качество связи

Новое качество связи стало доступно жителям Ивановского района. Модернизация базовых станций помогла увеличить зону покрытия мобильного интернета в смартфонах сельчан на 20% и улучшить сигнал при голосовых соединениях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» установили дополнительное телеком-оборудование недалеко от села Богородского и деревень Бурмакино и Иванцево.

Смонтированное оборудование в селе Богородском работает сразу в нескольких диапазонах и позволяет обеспечить более широкую зону покрытия мобильного интернета и лучшее проникновение сигнала как на улице, так и в помещениях. Улучшения стали заметны в центре села, вдоль берега реки Талки и на автотрассе до Иваново, а также на участке железнодорожного пути к станции Строгино. В зону модернизации вошли больница, магазины, дом культуры и микрорайоны с частной застройкой. После строительства сетевой инфраструктуры жители могут комфортнее пользоваться необходимыми онлайн‑сервисами, а также учиться и работать удаленно при помощи мобильного интернета.

В Бурмакино и Иванцево специалисты «МегаФона» также развернули новые телеком-объекты, позволяющие улучшить качество сигнала при голосовых соединениях. Инженеры задействовали дополнительный слой, чтобы связью оператора одновременно могло пользоваться большое количество клиентов.

«Наша задача — создавать комфортную цифровую среду для жизни людей независимо от их местонахождения. Во время дачного сезона количество абонентов в малых населенных пунктах района из-за близости к областному центру увеличивается в два раза и трафик передачи данных тоже вырастает в два-три раза. Поэтому мы продолжаем развивать сеть, проводим необходимые работы для увеличения покрытия и улучшения качества связи, чтобы наши абоненты могли пользоваться с комфортом всеми необходимыми сервисами», — отметил Евгений Кочетов, директор «МегаФона» в Ивановской области.

