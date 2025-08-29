CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Кадры Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Владислав Бакальчук займется цифровой трансформацией «М.Видео-Эльдорадо»

Российский предприниматель и создатель Wildberries Владислав Бакальчук займется цифровой трансформацией «М.Видео-Эльдорадо» — российской компании в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Генеральный директор «М.Видео-Эльдорадо» Феликс Либ: «"М.Видео-Эльдорадо" сейчас находится в процессе масштабной трансформации, которая позволит компании в новых условиях рынка построить конкурентоспособную и эффективную омниканальнуюбизнес-модель с опорой на наши уникальные преимущества – высокое доверие клиентов к бренду, глубокую экспертизу в технике, широкий ассортимент, разветвленную розничную сеть, собственные финтех продукты и сервисы. Рад приветствовать Владислава Бакальчука в нашей команде. Уверен, что его глубокая экспертиза в сфере электронной коммерции, логистики и построении ИТ позволит не только повысить эффективность действующих бизнес-процессов, но и запустить кардинально новые решения с заделом на долгосрочную перспективу».

Владислав Бакальчук: «Компания "М.Видео-Эльдорадо" многие годы была лидером рынка бытовой техники и электроники и задавала тренды всей отрасли. Мой опыт создания и развития Wildberries поможет повысить эффективность существующих бизнес-процессов и внедрить новые подходы. Исторически "М.Видео-Эльдорадо" сложилась как розничная офлайн-сеть. Но я вижу высокий потенциал развития в области онлайн-ритейла. Будущее компании – в построении технологичной экосистемы, в которой логистика, ИТ и онлайн-продажи становятся основой для роста и устойчивости бизнеса. Уверен, что у нас получится резко повысить долю онлайн-продаж и сделать ее превалирующей. Цифровая трансформация такой известной компании и вывод ее на новый уровень – это сложная, но интересная задача. Я вижу точки роста и способы вернуть компанию на лидерские позиции на рынке».

vladislav_bakalchuk700.jpg
Владислав Бакальчук займется цифровой трансформацией «М.Видео-Эльдорадо»

Биография. Владислав Сергеевич Бакальчук родился 24 февраля 1977 г. в городе Люберцы Московской области. В 1997 г. окончил Московский энергетический университет по специальности «радиофизика». С конца 1990 гг. годов начал заниматься бизнесом. В 2002 г. вместе с партнером создал интернет-провайдера UTech. В 2004 г. был у истоков создания интернет-площадки Wildberries. В конце 2006 г. полностью сосредоточился на ее развитии, разработал и усовершенствовал банковскую, кадровую логистическую, складскую и ИT системы бизнеса, добившись лидирующей позиции на рынке e-com.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

С 1 сентября в России при входящих звонках должно отображаться название компании и цель звонка

Доля китайской рекламы в российских онлайн-магазинах выросла вдвое. Вложения превысили миллиард

Знаменитый сервис доставки Boxberry закрывает свои пункты выдачи заказов

«Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч, Не дал ФСБ доступ к «умному дому» «Алисы»

Российский «убийца» YouTube увольняет сотрудников. Сокращения масштабные

«Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: