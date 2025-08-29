«Яндекс Навигатор» обновил данные о 50 тыс. пешеходных переходов вокруг российских школ

Перед началом учебного года «Яндекс Навигатор» и «Яндекс Карты» обновили информацию о 50 тысячах аварийно-опасных участках вокруг школ по всей России. Это поможет сделать поездки вокруг школ более безопасными как для водителей, так и для школьников. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Опасными зонами считаются дороги около школ, на которых есть нерегулируемые пешеходные переходы. Когда автомобиль окажется около одной из таких зон, Навигатор предупредит его об этом голосовой аннотацией «Будьте внимательны, рядом школа». Кроме того, «Навигатор» предупредит о текущем скоростном режиме.

В 2025 г. «Яндекс» разметил более 50 тыс. таких зон по всей России. Больше всего таких зон в Москве и Московской области (9642), Краснодарском крае (3018), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (2268).