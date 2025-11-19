CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

RuStore открыл аналитику по аудитории для запуска рекламы через uDSP

Магазин мобильных приложений RuStore предоставил аналитику по аудитории рекламодателям. Аудиторные сегменты будут доступны для запуска мобильной рекламы через программатик-платформу uDSP. Об этом CNews сообщили представители UMG/uDSP.

RuStore – сервис, разработанный VK и другими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. С 1 сентября 2025 г. магазин приложений предустановлен на всех продаваемых в России новых смартфонах и планшетах. В нем представлено более 85 тыс. игр и приложений от разработчиков из 70 стран, ежемесячная аудитория превышает 65 млн пользователей, а количество установок превысило 100 млн.

На платформе RuStore уже представлены «VK Реклама» и «Яндекс Директ», что позволяет разработчикам приложений продвигать свои продукты внутри магазина. Интеграция с программатик расширит пул рекламодателей. Они смогут использовать аудитории, сформированные на основе данных RuStore, и получат доступ к инструментам для точного таргетинга, оптимизации ставок и детальной аналитики в реальном времени.

Аудиторные сегменты RuStore можно будет использовать для кампаний формата In-app, при этом сегмент RuStore installed, в который входят все пользователи магазина, будет доступен бесплатно. Также рекламодателям откроются возможности и для более узкого таргетинга, например, на основе социально-демографических характеристик или уровня дохода.

Разработчиком uDSP является российская AdTech-компания UMG, резидент «Сколково».

