«Аэрофлот» и «Сбер» создадут умный онлайн-сервис на основе генеративного ИИ для планирования путешествий

«Аэрофлот» и «Сбер» объявили о стратегическом партнёрстве в сфере развития технологий искусственного интеллекта. Компании подписали соглашение о намерениях. Документ скрепили подписями первый заместитель генерального директора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин и старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

Партнёры будут совместно прорабатывать сценарии для повышения качества клиентского опыта и расширения возможностей пассажиров. Для реализации этой задачи компании намерены наладить обмен информацией о продуктах и сервисах с целью обучения и развития бизнес-решений на базе нейросети GigaChat от «Сбера».

В рамках сотрудничества планируется внедрить умный онлайн-сервис на основе GigaChat. Бот поможет подобрать и купить билеты на рейсы Аэрофлота по разным запросам: например, найти перелёт на предстоящие выходные море не дороже 40 тыс. руб. или выбрать самые выгодные направления для путешествий с детьми во время каникул.

Андрей Чиханчин, первый заместитель генерального директора «Аэрофлота» по коммерции и финансам, сказал: «Аэрофлот — компания с высоким уровнем цифровизации. Мы постоянно следим за трендами в сфере ИТ и внедряем инновационные технологии в числе первых в отечественной транспортной отрасли. В современном мире нейросети уже прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Сотрудничество со «Сбером» в этом направлении позволит эффективно задействовать огромный потенциал искусственного интеллекта и использовать его возможности во благо наших пассажиров. Уверен, что мы сможем уже в ближайшее время создать немало полезных и актуальных ИИ-решений для планирования путешествий, которые немыслимы без комфортных и доступных перелётов по всей маршрутной сети «Аэрофлота».

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка, сказал: «Наша ключевая задача — обеспечить доступ к современным продуктам на базе генеративного искусственного интеллекта не только для компаний, но и для миллионов пользователей. Мы стремимся не просто внедрять новые технологии, а создавать по-настоящему удобные и эффективные решения, способные улучшить повседневную жизнь людей, стать их помощниками. В сотрудничестве с «Аэрофлотом» и с использованием нейросети GigaChat мы будем запускать перспективные проекты, направленные на укрепление доверия клиентов к современным цифровым продуктам и расширению их возможностей».

