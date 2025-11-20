CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Елки-2026: в Тюмени зафиксирован ажиотажный интерес к новогоднему декору

Тренд на максимально раннюю подготовку к Новому году вслед за бизнесом подхватили простые горожане. Как выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов, с начала года объем мобильного трафика на сайты строительных магазинов в Тюменском регионе вырос более чем в шесть раз, а на интернет-портал с большим выбором новогоднего декора – в 20 раз. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Обычно обустраивать свои квартиры жители Тюменской области начинают во второй половине года: рост продаж строительных материалов и инструментов зафиксирован в июле — на этот месяц пришлось 12% всех покупок на маркетплейсах против 8% — в январе. При этом наибольшая активность была зафиксирована в сентябре, когда динамика составила 14%.

Самой популярной категорией товаров стала электрика: розетки, выключатели, удлинители, переходники — на них пришлось 12% от общего числа продаж с начала года. На втором месте по популярности – элементы водоснабжения: фильтры для воды, картриджи, и другие сантехнические комплектующие. Замыкает тройку лидеров по объему продаж отделочные материалы, в том числе, стеновые панели, ламинат и линолеум.

Наряду с материалами для ремонта большой популярностью стали пользоваться товары, не требующие сверления: жители региона более чем в два раза чаще стали покупать специальные крепления для картин и другого декора, а также крючки, необходимые для украшения дома новогодними гирляндами. Порталы магазинов, где можно приобрести искусственные ели, новогодние композиции и фигурки сказочных персонажей с начала осени приросли трафиком в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

«Подготовка к Новому году создает праздничную атмосферу и позитивно влияет на психологию, делая людей счастливее и добрее. Особенно это заметно в крупных городах с высоким ритмом жизни — выбирая елочные игрушки и гирлянды, можно замедлиться, помечтать и загадать новогодние желания. Сейчас такие терапевтические покупки можно сделать буквально в несколько кликов — с помощью мобильного интернета, а благодаря постоянному обновлению телеком-инфраструктуры такие цифровые услуги доступны всё большему числу жителей Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и других населенных пунктов. Только с начала этого года мы построили и модернизировали уже более 100 телеком-объектов в разных локациях региона», — сказал директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

