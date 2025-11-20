CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

Еще 11 тысяч волгоградских семей приняли в гигабитную сеть домашнего интернета

Цифровая экосистема МТС расширила фиксированную сеть в Волгограде. С начала года высокоскоростной домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с стал доступен еще почти 11 тыс. волгоградских семей. Работы по расширению сети прошли в разных районах города и затронули как сложные с точки зрения инженерии новостройки, так и масштабные жилые комплексы, где проживает большое количество волгоградцев. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гигабитная сеть появилась в новых жилых массивах, среди которых ЖК «Сталинградский», ЖК «Онегин», ЖК «Клубный дом на Жукова», ЖК «Карамель», ЖК «Сансара», ЖК «Художники», ЖК «Три богатыря». В этих домах проживает много молодых семей и удаленных специалистов, для которых стабильная скорость интернета становится одним из ключевых факторов качества жизни. По оценкам экспертов, гигабитная инфраструктура позволяет обеспечить бесперебойную работу десятков устройств в квартире – от ноутбуков и ТВ-приставок до систем безопасности и «умного» дома. Это особенно важно в районах плотной многоэтажной застройки, где нагрузка на сети традиционно выше.

«Многие жители Волгограда работают удаленно, учатся онлайн или подключают к домашней сети системы безопасности. Поэтому мы последовательно развиваем гигабитную сеть, чтобы в городе появлялось все больше районов с устойчивым доступом к цифровым сервисам», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google решил упростить пользователям работу с сотнями открытых вкладок в Chrome. Идея проста и гениальна, но украдена у конкурентов

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря

Мощная кибератака поразила 50 000 роутеров Asus в России и США

Рынок криптовалют потерял $1,2 трлн всего за месяц

Создатели Photoshop покупают за $1,9 млрд разработчика ПО с российскими корнями

Roblox массово верифицирует детей в чатах

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще