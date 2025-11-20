CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» ускорил интернет в театрах и музеях Шадринска

«МегаФон» расширил покрытие и увеличил скорость мобильного интернета во втором по значению городе Курганской области – Шадринске. Благодаря комплексному развитию телеком-инфраструктуры жители смогут пользоваться уверенным сигналом связи на большей территории города, быстрее отправлять и загружать контент, в том числе и видеофайлы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора запустили новое телеком-оборудование, которое обеспечивает скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с, в районе драматического театра и краеведческого музея. Построенные объекты связи также разгрузят и ближайшие базовые станции. Благодаря этому связь станет стабильнее, а передача данных – быстрее не только будние дни, но и во время праздничных мероприятий и в вечерние часы пик, когда нагрузка на сеть существенно увеличивается.

Помимо возведения новых объектов связи, специалисты оператора провели рефарминг (перевели частоты из 3G в 4G) и активировали новые слои на существующем оборудовании. Такое решение позволяет оперативно «апгрейдить» базовые станции, чтобы увеличить скорость интернета там, где это действительно необходимо. Например, в районе спортивного комплекса «Олимп», гостиницы «Урал», сквера Воинской славы, политехнического колледжа, спортивного стенда, а также в поселке Новый. Также 4G-покрытие стало увереннее для жителей домов на улице Пролетарской, Свердлова, Степана Разина-Советской и отдыхающих санатория «Жемчужина Зауралья».

«Мы комплексно подошли к развитию инфраструктуры в Шадринске и муниципальном округе. Модернизация сети прошла в более чем 20 локациях, включая городские и сельские территории. Помимо Шадринска, скорость мобильного интернета выросла в селах Батурино, Красномыльское, Погорелка и Чистопрудное. Теперь около 70 тыс. жителей Курганской области смогут с комфортом использовать онлайн-сервисы для общения, работы и учебы, получения электронных услуг и оперативного решения вопросов», – сказал директор «МегаФона» в Курганской области Геннадий Жуков.

Ранее технические специалисты оператора улучшили параметры сети в Шадринске в районе городского сада имени М.Ф. Кельдюшева, стадиона «Торпедо», торгового центра «Шадринск Холл».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google решил упростить пользователям работу с сотнями открытых вкладок в Chrome. Идея проста и гениальна, но украдена у конкурентов

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря

Мощная кибератака поразила 50 000 роутеров Asus в России и США

Рынок криптовалют потерял $1,2 трлн всего за месяц

Создатели Photoshop покупают за $1,9 млрд разработчика ПО с российскими корнями

Roblox массово верифицирует детей в чатах

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще