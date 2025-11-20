CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Новая линейка моделей Kandinsky 5.0 для генерации изображений и видео теперь доступна в «ГигаЧате»

«Сбер» представил Kandinsky 5.0 — линейку моделей генерации изображений и видео нового поколения.

Новые модели расширят возможности для творчества — как в профессиональной сфере, так в личных проектах. Пользователи могут легко создавать персонализированные видеопоздравления, оживлять фотографии или придумывать оригинальные визуальные истории. Для профессионалов — режиссёров, дизайнеров, маркетологов, художников-аниматоров — Kandinsky 5.0 станет мощным инструментом для производства промо-материалов и коммерческого видеоконтента.

Пользователям стали доступны две новые модели линейки Kandinsky 5.0: Image Lite – универсальная модель генерации HD-изображений, и Video Pro – мощная модель, генерирующая 5-секундные SD-ролики по текстовому запросу или стартовому кадру. Обе модели уверенно ориентируется в российском культурном контексте, одинаково хорошо понимают запросы на русском и английском, а также создают надписи на кириллице и латинице.

Особый фокус при обучении моделей был сделан на эстетичности и качестве генерации, выразительности и художественности создаваемого ими визуального контента. Для этого на финальных этапах обучения использовался датасет сверхкачественных изображений и видео, отобранных большой командой дизайнеров, художников и арт-директоров. Эксперты тщательно выбирали материалы с безупречной композицией, стилем и визуальным качеством. Благодаря этому Kandinsky 5.0 создаёт не только детальные и точные визуальные материалы, но и по-настоящему выразительный, художественный контент.

Модели Kandinsky 5.0 Image Lite и Video Pro уже доступны в Telegram, национальном мессенджере Max, веб-сайте giga.chat, а также в приложении GigaChat на Android.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google решил упростить пользователям работу с сотнями открытых вкладок в Chrome. Идея проста и гениальна, но украдена у конкурентов

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря

Мощная кибератака поразила 50 000 роутеров Asus в России и США

Рынок криптовалют потерял $1,2 трлн всего за месяц

Создатели Photoshop покупают за $1,9 млрд разработчика ПО с российскими корнями

Roblox массово верифицирует детей в чатах

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще