Новая линейка моделей Kandinsky 5.0 для генерации изображений и видео теперь доступна в «ГигаЧате»

«Сбер» представил Kandinsky 5.0 — линейку моделей генерации изображений и видео нового поколения.

Новые модели расширят возможности для творчества — как в профессиональной сфере, так в личных проектах. Пользователи могут легко создавать персонализированные видеопоздравления, оживлять фотографии или придумывать оригинальные визуальные истории. Для профессионалов — режиссёров, дизайнеров, маркетологов, художников-аниматоров — Kandinsky 5.0 станет мощным инструментом для производства промо-материалов и коммерческого видеоконтента.

Пользователям стали доступны две новые модели линейки Kandinsky 5.0: Image Lite – универсальная модель генерации HD-изображений, и Video Pro – мощная модель, генерирующая 5-секундные SD-ролики по текстовому запросу или стартовому кадру. Обе модели уверенно ориентируется в российском культурном контексте, одинаково хорошо понимают запросы на русском и английском, а также создают надписи на кириллице и латинице.

Особый фокус при обучении моделей был сделан на эстетичности и качестве генерации, выразительности и художественности создаваемого ими визуального контента. Для этого на финальных этапах обучения использовался датасет сверхкачественных изображений и видео, отобранных большой командой дизайнеров, художников и арт-директоров. Эксперты тщательно выбирали материалы с безупречной композицией, стилем и визуальным качеством. Благодаря этому Kandinsky 5.0 создаёт не только детальные и точные визуальные материалы, но и по-настоящему выразительный, художественный контент.

Модели Kandinsky 5.0 Image Lite и Video Pro уже доступны в Telegram, национальном мессенджере Max, веб-сайте giga.chat, а также в приложении GigaChat на Android.