«Сбер» и Минюст Амурской области запустили ИИ-ассистента по обработке обращений граждан к мировым судьям и оказанию юридической помощи

В Амурской области появился цифровой помощник для взаимодействия граждан с мировыми судьями. Минюст Амурской области и «Сбер Бизнес Софт», дочерняя компания «Сбера», разработали платформу на базе нейросетевой модели GigaChat для автоматизации работы судей.

С 2024 г. реализована серия решений по цифровой трансформации юстиции. Платформа для автоматизации работы судей объединяет сразу несколько ИИ-технологий. Оркестратор всей системы — ИИ-ассистент на базе GigaChat, который объясняет гражданам, как именно они могут получить услуги мировых судей, подключает нужный сервис, например, для распознавания или структурирования документов. Облачная платформа по автоматизации бизнес-процессов SberCRM управляет всеми задачами и обращениями граждан. Юридическая система GigaLegal на базе GigaChat API подготавливает ответ с учетом информации из нормативно-правовых актов, законодательная база знаний GigaLegal регулярно обновляется, ссылается на достоверные источники. Сервис поможет разобраться в самых частых правовых вопросах взыскания алиментов, разводов, долговых споров и защиты прав потребителей.

Уже сегодня жители Благовещенска и области могут обращаться к мировым судьям с помощью ИИ-ассистента через официальные сайты. Нейросеть консультирует по вопросам подачи документов в суд и сообщает о статусе дел. ИИ -ассистент сможет взять на себя до 90% обращений, а искусственный интеллект самостоятельно составит исковое заявление, если пользователь отправит фотографии своих документов. Также через сервис можно будет записываться на консультации и получать копии судебных решений.

Кроме того, было подписано соглашение о старте нового этапа проекта цифровизации работы мировых судей Благовещенска. Соглашение о разработке ИИ-агента на базе нейросетевой модели «Сбера» GigaChat для мировых судей подписали вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин и министр юстиции Амурской области Елена Акименко.

ИИ-агент поможет судьям принимать решения и генерировать их автоматически.

Михаил Чачин, вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка, сказал: «Сбер» создаёт технологии, которые работают для людей и защищают права каждого человека. Наш совместный с минюстом Амурской области цифровой сервис — это фактически персональный юрист, который всегда под рукой. За его работу отвечает наша большая языковая модель GigaChat, использовать его можно будет на разных цифровых площадках. С помощью технологий мы делаем сложные правовые услуги доступнее и прозрачнее для жителей региона, «Мировой помощник» сможет обслуживать до 5 тыс. человек каждый месяц и будет масштабирован на все районы Амурской области. Новое соглашение, которое мы подписали сегодня, открывает дополнительные возможности для применения AI и больших данных в судебной системе. Мы уверены, что наши технологии и экспертиза, полученные при создании виртуальных ассистентов и платформенных решений для миллионов россиян, помогут сделать работу мировых судей Амурской области более удобной и эффективной».