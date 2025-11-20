Сервис «Моя смена» стал официальным партнером приложения «Мой налог»

Сервис подработки рядом с домом «Моя смена» (ГК Verme) получил статус официального партнера приложения Федеральной налоговой службы для самозанятых «Мой налог». Партнерство позволит ускорить выплаты пользователям и повысит надежность работы сервиса. Об этом CNews сообщили представители ГК Verme.

Пока выплаты самозанятым в сервисе «Моя смена» происходят на следующий день после завершения подработки. В ближайшее время — после завершения интеграции с государственными и банковскими системами — планируется сократить срок выплаты до нескольких часов. В будущем сервис также получит возможность выпускать чеки в офлайн-режиме и проводить выплаты без задержек даже в случае, если есть сложности с интернет-соединением между разными системами.

Получение статуса партнера заняло несколько месяцев. Компания изучила требования ФНС, провела подготовительные мероприятия и подала заявку. Затем прошла несколько этапов полнофункционального тестирования, в ходе которых федеральная налоговая служба проверила техническую готовность сервиса «Моя смена» в специальном тестовом контуре. После успешного прохождения всех проверок ФНС приняла положительное решение о партнерстве и выдала уникальный ключ доступа.

«Скорость выплат – это ключевой запрос на нашем рынке. Мы стремимся к тому, чтобы человек выходил со смены и сразу же получал уведомление о поступлении денег. Это очень важно и для новых пользователей, и для тех, кто уже использует наш сервис: чем быстрее самозанятые получают выплаты, тем выше становится их уровень доверия к платформе. Партнерство с ФНС служит важным шагом в этом направлении, наш сервис будет работать еще быстрее и надежнее», — отметил директор по работе с ключевыми клиентами сервиса «Моя смена» Влад Твердохлеб.

В перспективе компания планирует подать заявку на включение в реестр цифровых платформ, который будет создан после вступления в силу с 1 октября 2026 г. закона № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ». Для этого потребуется интеграция с порталом «Госуслуги» для идентификации пользователей через ЕСИА и получение статуса партнера-платформы ФНС.