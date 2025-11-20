CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Сервис «Моя смена» стал официальным партнером приложения «Мой налог»

Сервис подработки рядом с домом «Моя смена» (ГК Verme) получил статус официального партнера приложения Федеральной налоговой службы для самозанятых «Мой налог». Партнерство позволит ускорить выплаты пользователям и повысит надежность работы сервиса. Об этом CNews сообщили представители ГК Verme.

Пока выплаты самозанятым в сервисе «Моя смена» происходят на следующий день после завершения подработки. В ближайшее время — после завершения интеграции с государственными и банковскими системами — планируется сократить срок выплаты до нескольких часов. В будущем сервис также получит возможность выпускать чеки в офлайн-режиме и проводить выплаты без задержек даже в случае, если есть сложности с интернет-соединением между разными системами.

Получение статуса партнера заняло несколько месяцев. Компания изучила требования ФНС, провела подготовительные мероприятия и подала заявку. Затем прошла несколько этапов полнофункционального тестирования, в ходе которых федеральная налоговая служба проверила техническую готовность сервиса «Моя смена» в специальном тестовом контуре. После успешного прохождения всех проверок ФНС приняла положительное решение о партнерстве и выдала уникальный ключ доступа.

«Скорость выплат – это ключевой запрос на нашем рынке. Мы стремимся к тому, чтобы человек выходил со смены и сразу же получал уведомление о поступлении денег. Это очень важно и для новых пользователей, и для тех, кто уже использует наш сервис: чем быстрее самозанятые получают выплаты, тем выше становится их уровень доверия к платформе. Партнерство с ФНС служит важным шагом в этом направлении, наш сервис будет работать еще быстрее и надежнее», — отметил директор по работе с ключевыми клиентами сервиса «Моя смена» Влад Твердохлеб.

В перспективе компания планирует подать заявку на включение в реестр цифровых платформ, который будет создан после вступления в силу с 1 октября 2026 г. закона № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ». Для этого потребуется интеграция с порталом «Госуслуги» для идентификации пользователей через ЕСИА и получение статуса партнера-платформы ФНС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google решил упростить пользователям работу с сотнями открытых вкладок в Chrome. Идея проста и гениальна, но украдена у конкурентов

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря

Мощная кибератака поразила 50 000 роутеров Asus в России и США

Рынок криптовалют потерял $1,2 трлн всего за месяц

Создатели Photoshop покупают за $1,9 млрд разработчика ПО с российскими корнями

Roblox массово верифицирует детей в чатах

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще