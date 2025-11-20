Усилили левый берег Дона: «МегаФон» улучшил связь в воронежских городах

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в трех городах Воронежской области. Сигнал мобильной связи стал более устойчивым у жителей новостроек, около медицинских учреждений и спортивных объектов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новая телеком-инфраструктура расположена в Воронеже, Семилуках и Нововоронеже. Инженеры оператора подобрали такие места для установки базовых станций, чтобы увеличить покрытие как в домах и квартирах, так и на улицах, во дворах — там, где горожане проводят время с детьми, гуляют, занимаются спортом.

В Воронеже мобильный сигнал стал надежнее в микрорайоне Шилово, рядом с поликлиникой №7. Теперь и пациенты, и медперсонал смогут оперативно решать возникающие вопросы, связываться с родными, вызывать такси. Специалисты оператора также запустили новые базовые станции и на левом берегу Дона: для жителей многоэтажных домов в ЖК «Лазурный» и любителей спорта около стадиона «Буран».

В Семилуках покрытие стало уверенным в жилом комплексе «Славяноград», который расположен в непосредственной близости от областного центра. Здесь жители малоэтажных домов получили стабильную мобильную связь для удаленной работы, онлайн-учебы и связи с близкими.

В Нововоронеже новые возможности появились в микрорайоне Северный, где расположен торговый центр «Панорама». Теперь посетители и сотрудники ТЦ могут оплачивать покупки онлайн, сравнивать товары, которые представлены онлайн и офлайн, отправлять список необходимых покупок и новых образов в соцсетях.

«Новые объекты связи в Воронеже, Семилуках и Нововоронеже улучшат качество жизни для тысяч жителей региона. Благодаря уверенному сигналу связи абоненты смогут общаться с родными, оперативно решать рабочие и бытовые вопросы, где бы не находились – дома, на улице или в общественных местах», — сказала директор «МегаФона» в Воронежской области Мария Мамедова.