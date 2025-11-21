Аналитика «Почты Mail»: фишинговая активность выросла на 10%. Мошенники переходят от массовости к качеству

В преддверии «Черной пятницы» и периода глобальных распродаж Mail, «Лаборатория Касперского» и «МегаФон» предупредили россиян о мошеннических атаках. По данным аналитиков «Почты Mail» и «Мегафон», с приближением «Черной пятницы» и сезона распродаж наблюдается рост числа попыток точечного мошенничества. Взамен ушедшей «веерной рассылки» мошенники начали атаковать жертв адресно. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Специалисты «Почты Mail» отмечают незначительное повышение фишинговой активности, рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топ мошеннических схем по-прежнему входят: «розыгрыши от маркетплейсов», фейковые письма с реферальными ссылками и отдельные страницы, имитирующие популярные онлайн-магазины.

«Динамика мошеннической активности в 2025 г. свидетельствует о продолжающейся трансформации киберпреступных схем: сегодня ключевая ставка делается на тонкую сегментацию жертв и персонализированные сценарии обмана. В целом рынок мошенничества становится более избирательным и технологичным, поэтому мы системно дообучаем ML-модели и антиспам-системы на новых паттернах мошеннических рассылок. Это позволяет нам проактивно блокировать атаки и не допускать их попадания в папку «Входящие». Пользователям необходимо сохранять бдительность во всех цифровых каналах, а компаниям — усиливать мониторинг и защиту именно в тех точках, куда постепенно мигрирует злоумышленная активность», — сказал руководитель группы спам-анализа «Почты Mail» Дмитрий Моряков.

По данным «МегаФон», мошенники продолжают демонстрировать большую активность в телефонном мошенничестве и фишинге, создавая большое количество поддельных страниц, имитирующих акции и розыгрыши известных брендов и торговых площадок. Но в октябре 2025 г. количество заблокированных звонков, подозреваемых в мошенничестве, сократилось более чем на 50%, относительно октября 2024 года. В то же время активнее стали использоваться сценарии, где потенциальную жертву побуждают самостоятельно связаться с мошенниками.

По данным «Лаборатории Касперского», в октябре 2025 г. количество спам-писем на русском языке, в которых упоминалась тема «черной пятницы», увеличилось почти в девять раз по сравнению с октябрем 2024 г. Несмотря на то, что с нежелательными рассылками на тему распродаж пользователи рискуют столкнуться в течение всего года, в последние месяцы специалисты наблюдают заметный рост количества таких писем.

«Не стоит недооценивать спам в почте. Среди таких писем могут встречаться не только незапрошенные рекламные рассылки, но также фишинговые и скам-сообщения. Несмотря на то, что легенды злоумышленников часто остаются прежними, способы отправки писем и методы обхода защитных решений постоянно эволюционируют. Например, в некоторых актуальных скам-рассылках изменчивость текстов сообщений свидетельствует о том, что злоумышленники, вероятно, проявляют интерес к ИИ. К тому же отправители и вид ссылок меняются от рассылки к рассылке — так злоумышленники пытаются избежать обнаружения. Поэтому пользователям крайне важно критически оценивать входящие сообщения, не переходить по ссылкам из сомнительных электронных писем и не открывать файлы во вложении от неизвестных отправителей», — сказала Анна Лазаричева, старший спам-аналитик в «Лаборатории Касперского».