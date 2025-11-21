CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Интерес пользователей к скидкам и акциям в период осенних распродаж увеличивается в 12 раз

«VK Реклама» провела исследование поведения пользователей и рекламодателей в период «Черной пятницы» и новогодних распродаж на основе данных 2024 и 2025 гг. Пользовательский интерес к скидкам и акциям на «Черную пятницу» начинает расти уже с конца сентября и достигает максимума за одну–две недели до дня масштабной распродажи. При этом в течение трех недель ноября интерес превышает базовый в 10–12 раз. Об этом CNews сообщили представители VK.

С ростом заинтересованности увеличивается и лояльность пользователей к рекламным активностям брендов — аудитория становится более вовлечённой и конверсионной, а рекламодатели показывают готовность к масштабированию и увеличению бюджетов.

Праздничные периоды повышают спрос и вовлеченность, что ускоряет рост кликов и конверсий. Масштабирование бюджетов в эти даты дает непропорционально высокий прирост результатов. По итогам 2024 г. в период «Черной пятницы» в сегменте ecom был зафиксирован рост кликов в 2,8 раз, CR по показам вырос в 1,8 раз, количество достигнутых целей в рекламных кампаниях увеличилось в 2,4 раза. При продвижении сайтов количество показов выросло в 1,6 раза, 36% кампаний показали резкий рост запусков, количество достигнутых целей в рекламных кампаниях увеличилось в 1,5 раза.

Ценовая политика брендов в период праздничных распродаж также играет важную роль в принятии решения о покупке — 59% покупателей сравнивают текущие цены со стоимостью до старта скидок.

При этом 55% россиян используют осенние распродажи, такие как «Черная пятница» или «Киберпонедельник», чтобы заранее купить декор и подарки к Новому году. Также 34% откладывают деньги специально для новогодних покупок.

«Период «Черной пятницы» – один из основных торговых сезонов в году, когда активизируются не только рекламодатели, но и сами пользователи. Учитывая это мы запустили специальный оффер для новых пользователей «VK Рекламы», который позволяет утраивать бюджеты рекламодателей. К примеру, с минимальной суммы пять тыс. руб., рекламодатель получает 10 тыс. бонусов. А с максимальной суммы в 15 тыс. руб. и выше - 30 тыс. бонусов», – сказала операционный директор «VK Рекламы» Ирина Совик.

