Мессенджер Max стал доступен пользователям операционной системы «Аврора»

Национальный мессенджер Max и российская мобильная операционная система «Аврора» подтвердили совместимость. Скачать Max на устройство под управлением «Авроры» можно в RuStore. В числе крупнейших пользователей устройств на базе операционной системы — компании РЖД, «Аэрофлот», «Интер РАО», «Ростелеком» и «Почта России».

Аудитория Max в ноябре превысила 55 млн пользователей. Вся инфраструктура платформы находится на территории России. Приложение включено в реестр российского ПО, что подтверждает его надежность и соответствие актуальным нормам российского законодательства.

Генеральный директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес сказал: «Национальная платформа для общения пришла на доверенную мобильную операционную систему. Это еще один важный шаг по созданию независимой цифровой экосистемы внутри страны, защищенных, устойчивых к санкционным рискам решений для российских пользователей».

Вице-президент VK, руководитель проекта Max Фарит Хуснояров, сказал: «Сотни тысяч пользователей ОС «Аврора» получили возможность зарегистрироваться в национальном мессенджере. Для формирования безопасной среды Max использует опыт и современные технологии VK и «Лаборатории Касперского», также тестирует антифрод-технологии «Сбера».