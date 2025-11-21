Орловцы занялись обустройством домов в преддверии праздников

Жители Орловской области стали активнее обновлять интерьер в своих квартирах и домах. С начала 2025 г. объем мобильного трафика на сайты строительных магазинов вырос более в 2,3 раза, а продажи на маркетплейсах — на 71%. Как выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов, набирает обороты интерес к товарам для украшения дома к новогодним праздникам. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Орловцы начали активнее обустраивать свой быт во второй половине года. Так, рост продаж строительных материалов и инструментов начался в июле — на этот месяц пришлось 12% всех покупок на маркетплейсах против 8% — в январе. При этом наибольшую активность зафиксировали в сентябре, когда динамика составила 14%.

Самой популярной категорией товаров стала электрика — на неё пришлось 12% от общего числа продаж с начала года. Жители округа, в частности, занимались электромонтажом, установкой звонков и систем безопасности. На втором месте по покупкам оказались отделочные материалы и силовая техника, включая виброплиты, генераторы и бетоносмесители. В топ‑5 также вошли инструменты и оснастка к ним, а реже всего югорчане интересовались обновлением газоснабжения, отопления и вентиляции.

Осенью наметился тренд на «тихий» ремонт. Продажи товаров, не требующих сверления, выросли на 50%. Так, абоненты в регионе стали чаще покупать специальные крепления для картин и другого декора (+118%), а также крючки (+27%), которые нужны для украшения дома новогодними гирляндами и бантами.

При этом жители Орловской области сочетают самостоятельный «тихий» ремонт с привлечением мастеров для более сложных задач, требующих профессиональных навыков. Пик обращений к профильным специалистам пришёлся на июль — показатель почти в два раза превысил январские значения.

«Орловцы начинают подготовку к праздникам с обустройства квартиры и деталей декора, которые помогут создать праздничное настроение. Чтобы сделать онлайн-шопинг максимально комфортным, мы стремимся расширять зону покрытия мобильного интернета. В течение этого года мы построили и модернизировали более 100 телеком-объектов в различных локациях. Например, только за последние два месяца мы обновили около 15 базовых станций в Ливенском, Глазуновском и Болховском районах. Помимо этого, запущено оборудование в микрорайоне Раздольном в Орле», — сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.