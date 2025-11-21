Ozon Travel усилил личный кабинет отельера: новые инструменты для роста продаж и репутации

Ozon Travel представил обновление личного кабинета — партнерам-отельерам стали доступны специальные тарифы и новые инструменты обратной связи для управления репутацией. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

В личном кабинете отельера появилась новая полезная функция — специальные тарифы, которые дают возможность создавать предложения со скидками только для гостей Ozon Travel. Такие варианты будут выделяться в общем поиске специальным бейджем «Скидки от отеля». Еще одно обновление — возможность фильтровать отзывы по разным критериям и напрямую общаться с гостями, давая подробную обратную связь.

«Новые инструменты в личном кабинете дают отельерам больше гибкости во влиянии на продажи и в управлении репутацией. Они позволяют точнее работать с многомиллионной аудиторией платформы — повышать видимость отеля и увеличивать продажи, привлекая целевые сегменты гостей», — отметил коммерческий директор Ozon Travel Федор Тарасюк.