«СберБизнес» вернулся в App Store с обновленным приложением

Интернет-банк «СберБизнес» снова появился в App Store: обновленное приложение, получившее название «Firma», уже можно скачать. Предпринимателям станет доступен полный набор сервисов и услуг для управления бизнесом со смартфона на iOS. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сбербанк рекомендует установить новую версию приложения прямо сейчас, пока оно доступно для скачивания. Если на телефоне уже установлена одна из предыдущих версий, также нужно обновить ее, поскольку банк со временем прекратит поддержку устаревших версий «СберБизнес». Если после скачивания в приложении не отображается доступ к банковским услугам, пользователям рекомендуется активировать его, перейдя по ссылке.

Приложение позволяет владельцам бизнеса контролировать остатки на счетах, совершать платежи и переводы, управлять зарплатным проектом, эквайрингом и бизнес-картами, а также подключать сервисы для развития своего дела и не только. В приложении пользователи в числе прочего обнаружат ИИ-ассистента. Это персональный бесплатный бизнес-помощник на базе нейросетевой модели GigaСhat, который уже умеет анализировать продажи, формулировать ответы на отзывы и маркетинговые тексты, давать консультации по закупкам и тендерам, объяснять преимущества тех или иных видов налогообложения и многое другое.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Приложение «СберБизнес» стало еще быстрее и безопаснее. Актуальная версия приложения на iOS возвращает доступ к привычным функциям и дает новые возможности для развития бизнеса, автоматизации рутины и онлайн-взаимодействия с контрагентами. Просим установить его как можно быстрее, пока приложение еще доступно, чтобы избежать риска блокировки устаревших версий и необходимости ехать в офис банка».

Каждый месяц мобильное приложение «СберБизнес» используют 1,46 млн человек. При этом 648 тыс. предпринимателей открывают его каждый день, и каждый второй из них работает только с мобильным приложением, не заходя в веб-версию.

