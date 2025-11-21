CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спрос на функцию ИИ-расшифровки анализов вырос в 8 раз

В России растет спрос на расшифровку результатов лабораторных анализов с помощью искусственного интеллекта. Такая функция ИИ-помощника в мобильном приложении медицинской компании «СберЗдоровье» (входит в Индустрию здоровья Сбербанка) становится все более популярной среди пациентов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

При получении результатов анализов пользователи могут сразу же интерпретировать их с помощью ИИ-помощника и получить персональный план дальнейших действий.

За последние полгода, с мая по октябрь 2025 г., количество запросов на интерпретацию показателей лабораторных исследований выросло более чем в восемь раз. За этот же период доля пользователей, которые обратились к ИИ-помощнику за составлением плана действий, увеличилась с 4% до 41%.

Чаще всего пользователи просят интерпретировать гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4, АТ-ТПО), показатели обмена железа и общий анализ крови (ферритин, гемоглобин, железо), липидный профиль (холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды), витамины (D, B12) и показатели функции печени (АЛТ, АСТ, ГГТ, билирубин).

Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка: «Технологии помогают заботиться о здоровье, позволяя людям разобраться в своих анализах, понять, на что обратить внимание, и подготовиться к последующей обязательной консультации с врачом. Наш ИИ-помощник берет на себя рутину — расшифровку числовых показателей — и превращает сложные данные в простые рекомендации, что снижает тревожность и помогает сфокусироваться на главном. Мы продолжаем развивать сервис, чтобы сделать его еще точнее и полезнее для каждого».

