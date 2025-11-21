«Торговый дом ММК» объявил о запуске личного кабинета кооператора на корпоративном маркетплейсе

«Торговый дом ММК» совместно с веб-интегратором «Факт» запустил «Личный кабинет кооператора» — ключевой элемент обновленной цифровой платформы MMK-Market. Проект стал логичным продолжением развития корпоративного сайта, который ранее функционировал как интернет-магазин продукции торгового дома Магнитогорского металлургического комбината. После трансформации MMK-Market стал полноценным корпоративным маркетплейсом, объединившим компании группы ММК и внешних производителей.

Личный кабинет кооператора стал центральным инструментом для участников площадки. Он позволяет партнерам регистрироваться, размещать номенклатуру, управлять заказами, обновлять цены и остатки, а также вести документооборот в едином цифровом пространстве. Таким образом, площадка обеспечивает полный цикл работы поставщиков и расширяет ассортиментную матрицу за счет привлечения внешних производителей.

В «Торговом доме ММК» отмечают, что запуск маркетплейса стал важным шагом цифровой трансформации компании. Новая модель позволила объединить участников в единой технологичной среде, упростить взаимодействие между предприятиями группы ММК и партнерами, а также создать базу для дальнейшего масштабирования экосистемы.

Первые месяцы работы подтвердили высокий интерес со стороны рынка: количество заявок на подключение стабильно росло, увеличивался трафик платформы, а ключевые операционные показатели заказов демонстрировали положительную динамику. Это стало свидетельством востребованности цифрового решения и его влияния на развитие онлайн-продаж.