В густонаселенных районах Саратова и Энгельса улучшили связь

В областном центре дополнительные объекты связи появилось в микрорайоне Юбилейный, в частности в Изумрудном парке — в популярном месте отдыха саратовцев. В Энгельсе улучшенная сеть «МегаФона» охватила микрорайон Шурова гора и городскую набережную. Установленное оборудование позволило расширить зону покрытия LTE и снять часть нагрузки с уже действующих базовых станций. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сигнал стал стабильнее в многочисленных домах и на прилегающих территориях — включая парковки, спортивные площадки и другие общественные пространства. Кроме того, новая инфраструктура связи затронула все ключевые точки жилых кварталов: магазины, кафе, банки, отделения почты, образовательные, медицинские и спортивные учреждения.

Максимальная скорость передачи данных вблизи новых базовых станций теперь может составлять до 120 Мбит/с. Такой показатель позволяет общаться по видеосвязи, смотреть кино и сериалы в высоком качестве и играть в онлайн-игры без подключения в квартире фиксированного интернета.

«Активное развитие городской среды Саратова и Энгельса и рост плотности застройки приводят к увеличению нагрузки на мобильную сеть. За последние два года объем голосового общения абонентов вырос в полтора раза, а интернет-трафик здесь увеличился вдвое. Помимо строительства новых базовых станций, с начала года мы провели модернизацию существующей инфраструктуры, увеличив емкость сети LTE на более чем 200 объектах в двух крупнейших городах области», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

Согласно обезличенной статистике «МегаФона», абоненты, проживающие в городах, в среднем ежемесячно расходуют порядка 27 ГБ мобильного интернет-трафика и разговаривают по телефону суммарно около восьми часов. Наиболее высокая нагрузка на сеть наблюдается вечером — в час пик, когда люди возвращаются домой. Самое загруженное время — с 18 до 19 часов.

